أمريكا تغتال قياديين في كتائب "حزب الله" العراقية

بغداد/سما/

أكدت أكبر جماعة عراقية مسلحة، كتائب "حزب الله"، في بيان، اليوم الأربعاء، استشهاد أحد قادتها نتيجة تفجير سيارة مفخخة، على الأرجح بواسطة طائرة دون طيار شرقي بغداد.



وقالت الكتائب في بيان: "نعلن استشهاد أحد قادة كتائب حزب الله، أبو بكر السعدي، المعروف بلقب أبو بكر ديالي، نتيجة هجوم على سيارة شرقي بغداد".



وأشارت الكتائب إلى أن القيادي أبو بكر السعدي كان في السيارة مع أربعة أشخاص آخرين في أثناء استهدافها.



وأفادت قناة "النجباء" المقربة من الحشد الشعبي العراقي بـ"استشهاد القائد في الحشد الشعبي الحاج أبو باقر الساعدي، واثنين من مرافقيه معه باستهداف سيارته في العاصمة العراقية بغداد، إثر الاعتداء الأمريكي الجبان بطائرة مسيرة".

وأضافت القناة: "أصوات طيران الاحتلال الأمريكي المسير فوق سماء العاصمة بغداد يُسمع بشكل واضح".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أنها نفذت مساء يوم الأربعاء، ضربة أسفرت عن مقتل زعيم كبير لكتائب "حزب الله" العراقي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها: "عند الساعة 9:30 مساء في 7 فبراير، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ضربة من جانب واحد في العراق ردا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل قائد كتائب "حزب الله المسؤول" عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة".

وأضافت: "ولا توجد مؤشرات على وقوع أضرار جانبية أو خسائر في صفوف المدنيين في هذا الوقت".

وتابع البيان: "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا. ولن نتردد في تحميل المسؤولية لكل من يهدد سلامة قواتنا".

وهزت أصوات 3 انفجارات العاصمة العراقية، بغداد، خلال ساعات متأخرة من مساء الأربعاء، وسط تأكيدات باغتيال مسؤولين بكتائب حزب الله العراقية.

وتعرضت سيارة لهجوم بواسطة طائرة مسيرة، أسفر عن اغتيال قيادي بداخلها.

وأفادت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل القياديين في كتائب حزب الله، "أبو باقر الساعدي" و"أركان العلياوي".







وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيارة محترقة بالكامل في منطقة المشتل شرقي بغداد.















وبحسب المعلومات أبو باقر الساعدي، هو مسؤول عن منظومة الصواريخ لكتائب حزب الله العراقي ومسؤول العمليات في سوريا.

وأركان العلياوي، وهو مسؤول المعلومات في كتائب "حزب الله" العراقي.

هذا وأصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق مساء الأربعاء بيانا بشأن هذا الاستهداف قالت فيه: "شرع فريق فني مختص من الأجهزة الأمنية بالتحقيق في حادث استهداف عجلة مدنية ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد بالساعة 21:35 (بالتوقيت المحلي)، هذا اليوم 7 فبراير 2024".

وأضاف البيان: "وقد أدى هذا الاستهداف إلى احتراق العجلة واستشهاد من بداخلها، وما زال التحقيق مستمرا لمعرفة وسيلة الاستهداف ومصدره.. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".

يذكر أن البنتاغون قال في وقت سابق ن الضربات الأخيرة للقوات الأمريكية على مواقع في سوريا والعراق (الأسبوع الماضي لن تمثل "حملة طويلة".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر السبت الماضي، شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد أهداف مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة تابعة له.

وأكد البيان أن القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفا مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، واستخدمت الغارات الجوية أكثر من 125 وحدة ذخيرة دقيقة التوجيه.

وجاء ذلك ردا على الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن يوم 28 يناير، الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة آخرين بجروح.