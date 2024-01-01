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الحوثيون يعلنون تعرّض محافظة الحُديدة في غرب اليمن لقصف أمريكي بريطاني

الأربعاء 07 فبراير 2024 11:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون تعرّض محافظة الحُديدة في غرب اليمن لقصف أمريكي بريطاني



صنعاء/سما/

 أفادت وكالة أنباء تابعة للحوثيين مساء الأربعاء عن ضربات أمريكية وبريطانية جديدة استهدفت محافظة الحُديدة في غرب اليمن، لكنّ أيًا من واشنطن ولندن لم يؤكد شنّ غارات جديدة.

وذكرت وكالة أنباء “سبأ نت” التابعة للحوثيين في منشور على منصّة “إكس”: “عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف” في محافظة الحديدة.

وأفاد موظّف في مصنع للسكر في الصليف ويُدعى علاء، عن سماع دويّ ضربتين.

لكنّ الولايات المتحدة وبريطانيا لم تعلنا حتى الساعة شنّ ضربات جديدة على اليمن.

ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، نفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

لمحاولة ردعهم، شنّت القوّات الأمريكيّة والبريطانيّة ثلاث موجات ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 كانون الثاني/يناير الماضي. وينفّذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.

وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت “أهدافًا مشروعة”.

وأعلن الحوثيون الثلاثاء أنهم استهدفوا بالصواريخ سفينتين بريطانية وأمريكية. وتسبب ذلك بأضرار بسيطة في السفينة البريطانية. لكنّ الجيش الأمريكي قال إن السفينة الثانية يونانية ترفع علم جزر مارشال.

(أ ف ب)

#اليمن

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