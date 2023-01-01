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شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس (فيديو)

الأربعاء 07 فبراير 2024 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس (فيديو)



طولكرم/سما/

 استشهد فلسطينيان، الأربعاء، في عملية للجيش الإسرائيلي بمخيم نور شمس للاجئين بمدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان: “شهيدان اثنان برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس، قرب طولكرم”.

وأشارت الوزارة إلى “أن الشهيدين هما: زياد علي دعمة (39 عاما)، وإسلام إبراهيم العلي (36 عاما)”.

 

وكانت قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت الأربعاء، مخيمي “الفارعة” و“نور شمس” شمال الضفة الغربية، واندلع اشتباك مسلح مع فلسطينيين.

 

وقال شهود عيان ، إن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس رفقة جرافات عسكرية.

وذكر الشهود أن اشتباكا مسلحا اندلع بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيليةفي عدة مواقع من المخيم. وأشاروا إلى أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى المخيم.

وفي مخيم “نور شمس” قال شهود عيان، إن فلسطينيين اثنين على الأقل أصيبا برصاص جيش الاحتلال.

وقال الشهود، إن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت المخيم واشتبكت مع فلسطينيين في عدة مواقع.

وأشاروا إلى أن “جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية للمخيم التابع لمدينة طولكرم، ونشر قنّاصة على عدة مبانٍ سكنية.

وبين الشهود أن القوات تحاصر منزلا وتطلب ممن بداخله تسليم أنفسهم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها “نقلت مصابا بالرصاص الحي من مخيم نور شمس، فيما تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي الطواقم من الوصول إلى فتاة مصابة في المخيم”.وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي المخيم وأحياء من مدينة طولكرم وفتش  بعض المنازل واعتقل عددا من المواطنين، قبل أن ينسحب.

ومنذ تفاقم التوتر في الضفة الغربية والقدس على خلفية العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته للمدن والمخيمات الفلسطينية، كما زاد حدة عنفه ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين.

 

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