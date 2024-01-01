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غالانت: رد حماس صيغ بطريقة تجعلنا نرفضه.. وهاليفي يتحدث عن عمل عسكري قريب في رفح

الأربعاء 07 فبراير 2024 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت: رد حماس صيغ بطريقة تجعلنا نرفضه.. وهاليفي يتحدث عن عمل عسكري قريب في رفح



القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غلانت رفضه رد "حماس" على الإطار العام لاتفاق شامل مع إسرائيل على وقف الحرب.

ووفقا للصحيفة، فإن غالانت قال لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ورؤساء الموساد والشاباك ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن "رد حماس على الخطوط العريضة تمت صياغته بطريقة تجعل إسرائيل ترفضه".

وأضاف غالانت أن "موقفهم سيؤدي إلى استمرار الحرب، وقواتنا ستتوجه إلى أماكن أخرى في غزة، قريبا".

فيما نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن هاليفي قوله لبلينكن إن "الحرب في غزة ليست قريبة من النهاية".

كما نقلت قناة كان العبرية عن رئيس الأركان الإسرائيلي قوله: "من دون ضغط عسكري لن يعود المختطفون، ولا يجب أن نخدع أنفسنا".

وأضافت القناة: "رئيس الأركان يتحدث عن عمل عسكري قريب في رفح.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، إن إسرائيل في طريقها لانتصار مُطلَق خلال شهور، مكررا أن الضغط العسكري هو الذي سيقود إلى استعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع؛ كما أكّد الإيعاز للجيش ببدء عملية في رفح جنوبي القطاع.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه البالغ من احتمال قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية في رفح جنوبي قطاع غزة، وفق ما نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول إسرائيلي.

واقترحت حركة "حماس" ، خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مكونة من ثلاث مراحل مدة كل واحدة منها 45 يوما، حسبما جاء في مسودة وثيقة رد الحركة على الوسطاء حول "اتفاق الإطار" المقترح لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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