يديعوت: تل أبيب ستطلب من الوسطاء الضغط على حماس لتقديم اقتراح جديد

القدس المحتلة/سما/

أفاد مصدر إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحونوت" االيوم الأربعاء بأن "تل أبيب ستطلب من الوسطاء الضغط على حماس لتقديم اقتراح جديد" على الإطار العام لاتفاق شامل مع إسرائيل على وقف الحرب.



وحسب "يديعوت أحرونوت"، أشار مصدر إسرائيلي إلى رد "حماس" على الخطوط العريضة لصفقة الأسرى والاقتراح المضاد للحركة قائلا: "اقتراح حماس يحتوي على العديد من القضايا التي ليس لدى إسرائيل مجال للموافقة عليها".

وأضاف المصدر: "ستطلب إسرائيل من الوسطاء الضغط على حماس لتقديم اقتراح جديد".

مكتب نتنياهو: إسرائيل لن توافق على مطالب حماس أبدا

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل لن توافق أبدا على خطة وقف إطلاق النار التي اقترحتها حركة "حماس" الفلسطينية، التي تنطوي على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.



وقال مصدر في مكتب نتنياهو: "حقيقة أن حماس تطالب إسرائيل بسحب قواتها من أجل وقف إطلاق النار أمر لن توافق عليه إسرائيل أبدا".



وأضافت قناة "بي بي سي" التلفزيونية أن إسرائيل تدرس الاقتراح، لكنها متشائمة بشأنه، ومن المقرر أن اقتراح حماس سيناقش في الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء، وفي المجلس العسكري يوم الخميس.

جولة مفاوضات جديدة في القاهرة الخميس برعاية مصرية-قطرية لـ"التهدئة" في غزة

و تستضيف القاهرة غداً الخميس جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية-قطرية من أجل "تهدئة" الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، بحسب ما قال مسؤول مصري لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول إن "مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات بدءًا من يوم غد (الخميس) بالقاهرة للتهدئة في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن المفاوضات ستشمل الحديث عن "صفقة لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين".

مسؤول أميركي بشأن "اتفاق الإطار": لا تزال هناك بعض القضايا التي يتعيّن حلها

ونقلت شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية، اليوم الأربعاء، عن مسؤولٍ كبير في الإدارة الأميركية قوله إنّ "ردّ حماس، الذي نقله القطريون إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، موحد من أجنحة حماس المختلفة"، مشيراً إلى أنّ من الدقة وصفه بـ"الإيجابي بشكل عام".

وأضاف: "لا يزال هناك عدد من القضايا التي يتعيّن حلها، بمجرد أن يرى بلينكن ما يقوله الإسرائيليون اليوم".

وقال المسؤول: "سنرى ما سيقوله الإسرائيليون. لا تزال هناك بعض القضايا الصعبة التي يتعيّن حلها"، مؤكّداً أنّ هناك "بعض المساحة للعمل معها".

وأشار إلى أنّ "الجميع مشكّك في إمكانية التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة"، آملاً أن "يحدث ذلك في الأسبوعين المقبلين".



وقدمت حركة "حماس" صباح اليوم الأربعاء، "خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من ثلاث مراحل".

وحسبما جاء في مسودة وثيقة رد الحركة على الوسطاء، فإن "المرحلة الأولى مدتها 45 يوما تشمل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين غير العسكريين، مقابل عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين"، كما تشمل هذه المرحلة "البدء بمباحثات غير مباشرة بشأن المتطلبات اللازمة لإعادة الهدوء التام".



وبحسب المسودة، "تنص المرحلة الثانية، مدتها 45 يوما، على خروج القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع غزة كافة، وبدء أعمال إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت والبنى التحتية التي دُمرت في كل مناطق قطاع غزة".



وكانت حركة "حماس" قد أوضحت في بيان لها أنها سلمت ردها حول اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة، وأضاف البيان: "تعاملت الحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".