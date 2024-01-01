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شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

الأربعاء 07 فبراير 2024 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة



غزة/سما/

ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدف مجموعة مواطنين اثناء قيامهم بتعبئة مياه للشرب في حي الصبرة من مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد منهم وإصابة آخرين.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بعد استهداف قوات الاحتلال للأهالي على دوار الكويت بغزة خلال انتظارهم المساعدات.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، استشهد 3 مواطنين بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة عواجة في مخيم الشعوت غربي المحافظة.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 16 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 123 شهيدا و169 مصابا.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27708 شهداء و67147 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

يتبع..

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