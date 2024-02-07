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استشهاد مواطن لبناني في قصف إسرائيلي على الجنوب

الأربعاء 07 فبراير 2024 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد مواطن لبناني في قصف إسرائيلي على الجنوب



بيروت/سما/

استشهد مواطن لبناني، اليوم الأربعاء، في تجدد للغارات الإسرائيلية على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وأفادت مصادر في لبنان باستشهاد مواطن لبناني جراء غارة إسرائيلية على منزل في بلدة الخيام، وبأن الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية شنت غارات على بلدات: مروحين، والخيام، وبني حيان، ورامية، وبيت ليف، أسفرت الغارات عن سقوط عدد من الإصابات وفق المعلومات الأولية.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات وهمية فوق قرى وبلدات قضائي صور والنبطية، فيما ألقى طيران الاحتلال بالونات حرارية في أجواء الجنوب اللبناني.

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية، قد أغارت فجر اليوم على محطة ضخ المياه في بلدة الوزاني أدت إلى إلحاق اضرار في المكان.

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