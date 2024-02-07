"الكنيست" يصدّق على اقتراح قانون يمنع إنكار أحداث 7 أكتوبر

القدس المحتلة/سما/

صدّق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يمنع إنكار ما وصفها بـ"مجزرة السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها حركة حماس داخل مواقع عسكرية ومستوطنات في "غلاف غزة".

قدّم اقتراح القانون النائب في الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا) عوديد فورير، وسيُحال على لجنة القانون والدستور للنظر فيه وتحضيره للقراءة الأولى.

وبحسب مشروع القانون، فإن كل من ينكر الهجوم، أو يبدي تعاطفاً وتضامناً معه، سواء كان ذلك شفوياً أو كتابة، يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات.

ويحظى الاقتراح بتأييد وزير القضاء ياريف ليفين، الذي قال خلال عرض مشروع القانون، إن "هذا اقتراح مهم للغاية، وسيحظى بالمساعدة اللازمة لتمريره في أسرع وقت ممكن".



وقال عضو الكنيست عوديد فورير، الذي قدم اقتراح القانون: "يجب أن نرسم حدوداً واضحة لحظر إهمال المذبحة الرهيبة، سواء من أجل الأجيال القادمة أو من أجل الذاكرة الجماعية. يجب ألا نسمح لمجموعات داخل البلاد بتدمير ذكرى الضحايا وإيذائها".



وأضاف: "سيمنح مشروع القانون هذا للمحاكم أدوات للتعامل مع كارهي إسرائيل، وسيظهر للعالم أن مجزرة 7 أكتوبر شيء لم يسبق له مثيل أو حدث في التاريخ الحديث. أشكر الوزير ليفين على دعمه، وأنتظر أن يمرر مشروع القانون هذا بسرعة، ليُدرج في كتاب قوانين دولة إسرائيل".

وقتل نحو 1200 جندي ومستوطن إسرائيلي خلال هجوم شنته المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة المحاصر على مواقع عسكرية ومستوطنات في "غلاف غزة"، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رداً على جرائم الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات في المسجد الأقصى.

ومنذ ذلك الوقت، تشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة على القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 27 ألفاً و700 فلسطيني حتى اليوم، جلّهم من النساء والأطفال، ودمار هائل في البنية المدنية والمنازل.