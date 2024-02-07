المقاومة الإسلامية في لبنان تزف شهيدين على طريق القدس

بيروت/سما/

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان _ حزب الله، اليوم الأربعاء، ارتقاء اثنين من مجاهديها شهداء على طريق القدس أثناء أداء واجبهم الجهادي.

وفي بيانها الأول، زفت المقاومة الشهيد المجاهد محمد جعفر عسيلي "ولاء" من بلدة أنصار في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس أثناء أداء واجبه الجهادي.

وفي بيان ثانٍ، زفّت المقاومة الشهيد المجاهد حسين محمد شمص "مهدي" من بلدة اللبوة في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس أثناء أداء واجبه الجهادي.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها باستهداف مواقع الاحتلال والمستوطنات الحدودية دعماً لغزة، ورداً على اعتداءات الاحتلال على لبنان.

وتبنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - أمس الثلاثاء استهداف مواقع عسكرية وتجمعات لجنود قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع "السمّاقة" و"الرمتا" و"‏رويسات العلم" في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ومقر قيادة كتيبة "بيت هيلل" التابع للّواء الإسرائيلي الإقليمي الشرقي "769".

وجاء في بيانات المقاومة أنّ الاستهدافات تمّت بالأسلحة المناسبة والصاروخية، مشيرةً إلى تحقيقها إصاباتٍ مباشرة.

وأمس الاثنين، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أنّ حزب الله مستمر في القول "بصورة واضحة لكل من يريد أن يسمع في الشرق والغرب" إنّ "الجبهة اللبنانية ستستمر ناشطة ما دام القتال في غزة مستمراً".