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منظمة دولية: 10 آلاف مريض بالسرطان في غزة محرمون من الأدوية والعلاج

الأربعاء 07 فبراير 2024 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة دولية: 10 آلاف مريض بالسرطان في غزة محرمون من الأدوية والعلاج



غزة/سما/

 قالت منظمة “آكشن إيد” الدولية، اليوم الأربعاء ، إن 10 آلاف مريض بالسرطان في قطاع غزة محرومون من الحصول على الأدوية والعلاج، في ظل استمرار القصف ونفاد الإمدادات الطبية، ووصول النظام الصحي إلى حافة الانهيار.


وأشارت المنظمة ، في بيان صحافي ، إلى أن المستشفى الوحيد في غزة المتخصص في علاج مرضى السرطان، مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، توقف عن العمل منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد نفاد الوقود وتعرضه لأضرار جسيمة بسبب الغارات الجوية.


ولفتت إلى أن أكثر من نصف مستشفيات غزة اضطرت إلى الإغلاق، في حين أن المستشفيات الـ14 التي لا تزال قادرة على العمل بشكل جزئي تعمل حالياً بأكثر من 200% من طاقتها الاستيعابية، وتعاني نقصا حادا في الإمدادات الطبية والوقود والمياه والطعام، بالإضافة إلى طاقم عمل متخصص.


وأكدت المنظمة أن هذا الواقع كان له آثار كبيرة في مرضى السرطان ، مشيرة إلى أنه بعد استهداف المستشفى التركي انتقل الأطباء إلى مستشفى النجار، الذي هو مركز طبي صغير يعاني نقصا في العلاج والمعدات، ومع هذه الحرب، أصبحت الأمور أسوأ، وبالكاد تتوفر لديه وسائل العلاج الأساسية، في حين يحتاج مرضى السرطان إلى رعاية خاصة وأدوية، وعلاجات ووجبات غذائية خاصة.

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