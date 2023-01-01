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نقص الأكسجين يتسبب بوفاة مريضة في مستشفى "الأمل" بخانيونس

الأربعاء 07 فبراير 2024 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقص الأكسجين يتسبب بوفاة مريضة في مستشفى "الأمل" بخانيونس



غزة/سما/

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، وفاة مريضة مسنّة جراء نقص الأكسجين في مستشفى "الأمل" في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وبذلك تنضم المسنة الفلسطينية إلى مئات المرضى والجرحى الذي يدفعون حياتهم ثمنا لعجز القطاع الطبي بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ أكثر من 4 أشهر.

وقالت الجمعية في بيان: "استشهاد مريضة (77 عامًا)، جرّاء نقص الأكسجين في مستشفى الأمل التابع للجمعية في خانيونس"، وذكرت أن "المستشفى يعاني منذ أيام من نقص حاد في الأكسجين اللازم لغرفة العناية المكثفة وللمرضى المنوّمين فيه".

وأفادت بأن "عدد المرضى في مستشفى الأمل قرابة 80، وهم بحاجة ماسة للعلاج في المستشفى الذي يعاني من نقص حاد في المعدات والأدوات الطبية".


وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن "11 ألف جريح ومريض بحاجة ماسّة وأولوية عاجلة لمغادرة قطاع غزة من أجل إنقاذ حياتهم".


ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الخامس، تتواصل المطالبات الفلسطينية لتأمين خروج آلاف المرضى وجرحى القصف للعلاج خارج غزة، خاصة مع انهيار المؤسسات الصحية وانعدام الموارد اللازمة، بما في ذلك الوقود والكهرباء لتشغيل الأجهزة الطبية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة بدعم أميركي على غزة خلفت حتى الأربعاء 27 ألفا و708 شهداء و67 ألفا و147 جريحا، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

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