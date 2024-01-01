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كابينت الحرب يجتمع لصياغة رد على ورقة حماس في هذا الموعد ..

الأربعاء 07 فبراير 2024 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
كابينت الحرب يجتمع لصياغة رد على ورقة حماس في هذا الموعد ..



القدس المحتلة / سما/

من المقرر أن يجتمع الكابينت الحربي غدا الخميس الساعة السابعة والنصف مساء، لصياغة رد على ورقة حركة حماس بشأن صفقة التبادل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إنه حتى اللحظة لم يتم إجراء أي نقاش مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رد ورقة حماس.

واقترحت حماس خطة من ثلاث مراحل مدتها 4 أشهر ونصف، بحيث توقف إسرائيل القتال مبدئيا لمدة 45 يوما، وتطلق سراح 1500 أسير فلسطيني تحدد الحركة أسماء 500 منهم، وتنسحب قوات الاحتلال من مراكز المدن والتجمعات السكانية في قطاع غزة وتقدم مساعدات إنسانية مقابل إطلاق سراح بعض الاسرى الفلسطينيين من غير الجنود.

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