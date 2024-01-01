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"حماس" تطالب بأن تكون روسيا و4 دول أخرى ضامنة لتنفيذ اتفاق الإطار

الأربعاء 07 فبراير 2024 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تطالب بأن تكون روسيا و4 دول أخرى ضامنة لتنفيذ اتفاق الإطار



غزة/سما/

تضمن رد "حماس" على الإطار العام لاتفاق وقف الحرب مع إسرائيل بندا يشترط أن تكون روسيا وقطر ومصر والولايات المتحدة وتركيا، دولا ضامنة لتنفيذ الاتفاق.

وتضمن الرد أيضا ملحقا يتعلق بتفاصيل المرحلة الأولى والتي هي مرحلة إنسانية تهدف إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سن 19 عاما غير المجندين)، والمسنين والمرضى، مقابل عدد محدد من المسجونين الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات والبيوت والمنشآت في كل مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية، وإقامة مخيمات الإيواء للسكان.

وفي آخر الملحق طلبت "حماس" أن تتولى مصر وقطر قيادة الجهود مع كل من يلزم من الجهات للإدارة والإشراف على ضمان وتحقيق وإنجاز عدد من القضايا.

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