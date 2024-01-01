  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منظمة التحرير الفلسطينية تشكر السعودية على موقفها الثابت مع فلسطين

الأربعاء 07 فبراير 2024 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة التحرير الفلسطينية تشكر السعودية على موقفها الثابت مع فلسطين



رام الله/سما/

وجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الشكر للسعودية على "موقفها الثابت والجهود المبذولة للوقوف مع الشعب الفلسطيني".

وقال حسين في منشور على صفحته في منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "نشكر المملكة العربية السعودية على موقفها الثابت والجهود المبذولة للوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وفي وقت سابق، جددت وزارة الخارجية السعودية التأكيد على أن موقف المملكة كان ولا يزال ثابتا تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وأشارت إلى أن المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأمريكية، مؤكدة على أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، وانسحاب كافة أفراد قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع.

ودعت السعودية، المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، بأهمية الإسراع في الاعتراف بها، ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.

الأكثر قراءة اليوم

جبريل الرجوب: توافقات بين فتح وحماس بشأن تشكيل حكومة

هاليفي: لقد ارتكبنا خطأ.. آسف

مصدر في حماس: المشاورات الوطنية أدخلت تعديلات على "مقترح باريس"

"إسرائيل" تدرس رد حماس "الطويل والمفصّل"

شكاوى اغتصاب وعنف واعتداءات في فنادق إيواء نازحين إسرائيليين

حماس: سلمنا ردنا حول "اتفاق الإطار" للإخوة في قطر ومصر

غانتس يوجه انتقادات حادة لنتنياهو: ماطلنا في تفكيك حماس وأضعنا وقتا ثمينا.. الليكود يرد

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

كان العبرية : نتنياهو وافق على وقف إطلاق النار بين مراحل صفقة تبادل الأسرى بناء على طلب قطر

r0d2g-1170x600

طالع التفاصيل .. النص الحرفي، للرد الذي سلّمته حركة «حماس» للوسيطين القطري والمصري

نتنياهو يرفض رد حماس : سنواصل القتال بغزة حتى تحقيق النصر ..

جيش

قناة عبرية تكشف: رئيس الشاباك يجتمع مع حسين الشيخ في تل أبيب لهذا السبب ..

اليوم 124 من الحرب على غزة .. شهداء بالعشرات وغارات عنيفة على رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية