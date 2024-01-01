  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت 22 طلبا لتوصيل مساعدات إلى شمال غزة

الأربعاء 07 فبراير 2024 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت 22 طلبا لتوصيل مساعدات إلى شمال غزة



القدس المحتلة / سما/

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن إسرائيل رفضت 22 طلبا قدمه خلال الشهر الماضي لفتح حواجز التفتيش المقامة في “وادي غزة” بغية توصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.

وقال المكتب في بيان، الأربعاء: “من الضروري التحرك مبكرا نظرا للازدحام المروري الشديد حول المستودعات وارتفاع مستوى الاحتياجات الإنسانية”.
وأكد أنه قدم خلال يناير/كانون ثاني الماضي، 22 طلبا لإسرائيل من أجل فتح حواجز التفتيش بغية الوصول بسرعة إلى وادي غزة، مشددا أنه لم يتلق أي رد بخصوص تلك الطلبات.
والاثنين، صرح متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن إسرائيل تواصل عرقلة وصول معظم المساعدات إلى شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن 10 عمليات مساعدات فقط وصلت شمال القطاع من أصل 61 عملية في يناير.
وقسّم جيش الاحتلال قطاع غزة بعد احتلاله إلى ثلاثة أقسام، ووضع حواجز تفتيش في النقاط المقسمة، حيث لا يُسمح بالمرور عبرها دون الحصول على إذن إسرائيلي، بما في ذلك المساعدات الإنسانية.
وحذرت الأمم المتحدة سابقا من أن 2.2 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة في قطاع غزة الواقع تحت هجوم مكثف من قبل إسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

جبريل الرجوب: توافقات بين فتح وحماس بشأن تشكيل حكومة

هاليفي: لقد ارتكبنا خطأ.. آسف

مصدر في حماس: المشاورات الوطنية أدخلت تعديلات على "مقترح باريس"

"إسرائيل" تدرس رد حماس "الطويل والمفصّل"

شكاوى اغتصاب وعنف واعتداءات في فنادق إيواء نازحين إسرائيليين

حماس: سلمنا ردنا حول "اتفاق الإطار" للإخوة في قطر ومصر

غانتس يوجه انتقادات حادة لنتنياهو: ماطلنا في تفكيك حماس وأضعنا وقتا ثمينا.. الليكود يرد

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

كان العبرية : نتنياهو وافق على وقف إطلاق النار بين مراحل صفقة تبادل الأسرى بناء على طلب قطر

r0d2g-1170x600

طالع التفاصيل .. النص الحرفي، للرد الذي سلّمته حركة «حماس» للوسيطين القطري والمصري

نتنياهو يرفض رد حماس : سنواصل القتال بغزة حتى تحقيق النصر ..

جيش

قناة عبرية تكشف: رئيس الشاباك يجتمع مع حسين الشيخ في تل أبيب لهذا السبب ..

اليوم 124 من الحرب على غزة .. شهداء بالعشرات وغارات عنيفة على رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية