القسام: استهدفنا مجموعة جنود تحصنوا بمنزل غرب خانيونس

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام ظهر اليوم الاربعاء، استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنوا داخل منزل في منطقة بلوك ج غرب مدينة خانيونس، بقذيفة "TBG" مضادة للتحصنيات ومن ثم اتباعها بقذيفة مضادة للأفراد.