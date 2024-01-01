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القسام: استهدفنا مجموعة جنود تحصنوا بمنزل غرب خانيونس

الأربعاء 07 فبراير 2024 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القسام: استهدفنا مجموعة جنود تحصنوا بمنزل غرب خانيونس



غزة/سما/
أعلنت كتائب القسام ظهر اليوم الاربعاء، استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنوا داخل منزل في منطقة بلوك ج غرب مدينة خانيونس، بقذيفة "TBG" مضادة للتحصنيات ومن ثم اتباعها بقذيفة مضادة للأفراد.

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