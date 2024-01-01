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إندونيسيا ترسل سفينة مستشفى محملة بالمساعدات إلى غزة

الأربعاء 07 فبراير 2024 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إندونيسيا ترسل سفينة مستشفى محملة بالمساعدات إلى غزة



غزة/سما/

أعلن قائد البحرية الإندونيسية الأدميرال محمد علي إرسال سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية تحمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

ونقلت وكالة أنتارا الإندونيسية عن علي قوله:" السفينة مرت بخليج عدن وتتحرك حاليا نحو البحر الأحمر. دعونا نصلي من أجل أن تصل السفينة إلى وجهتها بأمان حتى تتمكن من القيام بواجبها الإنساني".

وأعرب الأدميرال عن أمله في أن يعود جميع ضباط حفظ السلام الموجودون على متن السفينة بأمان إلى إندونيسيا.

ومن المتوقع أن تصل السفينة إلى ميناء العريش في شبه جزيرة سيناء​​ في 14 فبراير.

وتحمل السفينة 80 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية الضرورية من الغذاء والدواء وغيرها.

وبمجرد وصول السفينة إلى وجهتها، سيتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى الهلال الأحمر المصري لنقلها إلى رفح، أقرب نقطة دخول إلى قطاع غزة.

ويوجد على متن السفينة 214 فردا من أفراد الطاقم، من بينهم 40 ضابطا من القوات الخاصة البحرية.

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