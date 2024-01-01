  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كان العبرية : نتنياهو وافق على وقف إطلاق النار بين مراحل صفقة تبادل الأسرى بناء على طلب قطر

الأربعاء 07 فبراير 2024 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كان العبرية : نتنياهو وافق على وقف إطلاق النار بين مراحل صفقة تبادل الأسرى بناء على طلب قطر



القدس المحتلة / سما/

وافق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على وقف إطلاق نار في قطاع غزة بين مراحل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، وذلك بناء على طلب قطر بوقف إطلاق النار أثناء الانتقال من مرحلة إلى أخرى في صفقة التبادل واستمرار المفاوضات حول مراحلها، وفق ما ذكرت الإذاعة العام الإسرائيلية "كان" اليوم، الأربعاء.

وبحسب "كان"، فإن نتنياهو وافق على وقف إطلاق النار بين مراحل الصفقة خلال محادثة مع رئيس الموساد، دافيد برنياع، أثناء اجتماع برنياع مع رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية ورئيس المخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر، في باريس.

وأضافت "كان" أن نتنياهو لم يتشاور مسبقا مع أعضاء كابينيت الحرب الإسرائيلي، الذين علموا بذلك بعد أن صادق نتنياهو على وقف إطلاق النار بين مراحل الصفقة، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون مطلعون على مداولات كابينيت الحرب.

وجاء في تعقيب مكتب نتنياهو على تقرير "كان" أن "تعليمات رئيس الحكومة لرئيس الموساد دائما هي إطلاع جميع أعضاء كابينيت الحرب والحصول على مواقفهم".

وقال مسؤولون إسرائيليون إن "حماس نقلت قائمة أولية بالمطالب، وبعضها مقبول علينا وبعضها الآخر غير قابل للبحث فيها. ونحن ننظر إلى رد حماس كنقطة بداية للمفاوضات، التي ستجري يشكل مكثف في الفترة القريبة المقبلة".

ونقل موقع "واينت" الإلكتروني أيضا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه "لا يمكننا الموافقة على مطلب وقف الحرب". وأضافوا أن اقتراح حماس يتضمن "طلبا بتحرير 1500 أسير فلسطيني. بينهم مخربون من الوزن الثقيل".

ويعقد نتنياهو، اليوم، مداولات من أجل بلورة موقف إسرائيل من رد حماس الذي سلمته للوسطاء.

واقترحت حركة حماس، كما يظهر من ردها الذي سلّمته، أمس، للوسيطين القطري والمصري على ورقة "اتفاق الإطار" الذي تم التوصل إليها في باريس، خطة لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل في قطاع غزة يتم خلالها تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وتتضمن الخطة مبادلة الأسرى الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين، وإعادة إعمار غزة، وضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وتبادل الجثث والرفات؛ وبينت الحركة شروطها لتبادل الأسرى في عملية من ثلاث مراحل.

الأكثر قراءة اليوم

جبريل الرجوب: توافقات بين فتح وحماس بشأن تشكيل حكومة

هاليفي: لقد ارتكبنا خطأ.. آسف

مصدر في حماس: المشاورات الوطنية أدخلت تعديلات على "مقترح باريس"

"إسرائيل" تدرس رد حماس "الطويل والمفصّل"

شكاوى اغتصاب وعنف واعتداءات في فنادق إيواء نازحين إسرائيليين

حماس: سلمنا ردنا حول "اتفاق الإطار" للإخوة في قطر ومصر

غانتس يوجه انتقادات حادة لنتنياهو: ماطلنا في تفكيك حماس وأضعنا وقتا ثمينا.. الليكود يرد

الأخبار الرئيسية

r0d2g-1170x600

طالع التفاصيل .. النص الحرفي، للرد الذي سلّمته حركة «حماس» للوسيطين القطري والمصري

نتنياهو يرفض رد حماس : سنواصل القتال بغزة حتى تحقيق النصر ..

جيش

قناة عبرية تكشف: رئيس الشاباك يجتمع مع حسين الشيخ في تل أبيب لهذا السبب ..

اليوم 124 من الحرب على غزة .. شهداء بالعشرات وغارات عنيفة على رفح

1246020224

إن بي سي نيوز: إدارة بايدن تضع خيارات سياسية للاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية بعد الحرب على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية