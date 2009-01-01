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الجيش الاسرائيلي: نتنياهو يكذب بقوله إنه يمكن قتل قيادة "حماس" وإنقاذ الرهائن

الأربعاء 07 فبراير 2024 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي: نتنياهو يكذب بقوله إنه يمكن قتل قيادة "حماس" وإنقاذ الرهائن



القدس المحتلة / سما/

اعتبر نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق يائير غولان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يكذب بقوله إنه يمكن قتل قيادة "حماس" بأكملها، وإنقاذ جميع الرهائن الإسرائيليين بنفس الوقت.

وشدد غولان وهو عضو في الكنيست عن حزب "ميرتس"، على أن "الحكومة يجب أن تعيد الرهائن أولا ثم تأمل في وقت لاحق فقط في الوصول إلى حماس"، معتبرا أن "المفتاح هو منع حماس من العودة للسيطرة على غزة".

كما اتهم سياسة نتنياهو بإضعاف السلطة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في "حماس" في عام 2009 باعتبارها أحد المصادر الرئيسية التي أدت إلى الفشل في وقف هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر، لافتا إلى أنه في عام 2009 على وجه الخصوص، كانت السلطة الفلسطينية تعمل بشكل أفضل من الناحية الأمنية مع إسرائيل، في حين كانت "حماس" في أدنى مستوياتها بعد عملية "الرصاص المصبوب".

ورأى أن "نتنياهو عمل على تغيير ميزان القوى لأن السلطة الفلسطينية الأضعف ستسمح ببناء المزيد من المستوطنات".

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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