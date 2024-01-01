نتنياهو يرفض رد حماس : سنواصل القتال بغزة حتى تحقيق النصر ..

القدس المحتلة / سما/

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول تعليق بعد تسليم حماس ردها على مقترح الهدنة “سنواصل القتال بغزة حتى تحقيق النصر”.

وأضاف نتنياهو في تغريدة عبر منصة “إكس”: “نحن جميعًا نركز على شيء رئيسي واحد: النصر الكامل، وأبطالنا لم يسقطوا عبثا”، على حد تعبيره.

وأضاف “نحن في طريق النصر الكامل ولن نتوقف، وهذا الموقف يمثل الأغلبية الساحقة من الشعب (الاسرائيلي)، وهناك الكثير من المعلقين الذين يقولون إن ذلك غير ممكن، لكن من المهم بالنسبة لي أن تعرفوا أنه في متناول اليد”.

من جانبها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه إن إسرائيل “لن تقبل أي شروط بوقف شامل وتام لإطلاق النار“.

ومن جهته قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن رد “حماس” على اقتراح صفقة “تبادل الأسرى” لقطر بين الحركة وإسرائيل معناه رفض مقترح الاتفاق.

ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي – لم تسمه – أن رد حركة حماس على قطر بشأن الخطوط العريضة على صفقة تبادل أسرى بين تل أبيب والحركة يعني رفض المقترح.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن مطالبة “حماس” بوقف كامل للحرب على قطاع غزة، يعني رفضا للمقترح، وإن الجيش الإسرائيلي لن يوقف الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده تسلمت ردًا من حركة “حماس”، على المقترحات التي تم التوصل إليهم في اجتماع باريس بين ممثلي أمريكا وإسرائيل وقطر ومصر، حول صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل والحركة.

وقال رئيس الوزراء القطري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في الدوحة:

أود أن أحيط الإعلام بأننا قد استلمنا ردًا من حركة حماس بشأن الإطار العام لاتفاق الأطراف بشأن ما يخص الرهائن، ويتضمن الرد بعض الملاحظات على الإطار ولكن في مجمله رد إيجابي.

وأضاف: “نظرًا لحساسية هذه المرحلة لا يمكننا الخوض في التفاصيل، ولكن الرد يدعونا للتفاؤل، وتم تسليمه للجانب الإسرائيلي”.

وكانت حركة حماس قد أوضحت في بيان لها أنها سلمت ردها حول اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة. وأضاف البيان: “تعاملت الحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى”.