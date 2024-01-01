اليوم 124 من الحرب على غزة .. شهداء بالعشرات وغارات عنيفة على رفح

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة بمساندة الدبابات مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و143 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 27585 شهيدا و66978 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وارتفعت وتيرة القصف الاسرائيلي على رفح وامتدت من الحدود الشرقية والجنوبية إلى غرب رفح.

واسفر قصف في تل السلطان عن ارتقاء 3 شهداء بينهم صحفي ووالدته وشقيقته من عائلة ابو غالي.

وقصفت طائرات الاحتلال منزل لعائلة خفاجة في تل السلطان - بالقرب من مدرسة القادسية ما اسفر عن استشهاد ايوب يحيي حمد خفاجة

كما قصفت طائرات الاحتلال منزل لعائلة عرسان في حي الزهور ما اسفر عن استشهاد مواطنة وطفلتها ليترفع عدد شهداء رفح خلال الساعات الأخيرة إلى ١٢ شهيد.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت الحدود ثلاثة مرات.

خان يونس

واستمر القصف الاسرائيلي على خان يونس وادى لاستشهاد ثلاثة مواطنين بينهم سيدة.

وارتقى 23 شهيداً في القصف الإسرائيلي المستمر على خان يونس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وارتقى 14 شهيدا وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي لمدرسة الحناوي في حي الأمل غربي خان يونس.

ونفذت طائرات إسرائيلية أحزمة نارية عنيفة في مناطق بين خانيونس ورفح.

وسط القطاع

ووصلت جثامين خمسة شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر إطلاق نار من مسيرات إسرائيلية في جحر الديك

غزة والشمال

وارتقى عشرة شهداء واصيب 10 جرحى في قصف قوات الاحتلال منزلا لعائلة الشنطي شرق مخيم جباليا شمال غزة.

كما استشهد 13 فلسطينيا برصاص القناصة في أماكن متفرقة من مدينة غزة التي تجتاحها دبابات الاحتلال.

ودمر جيش الاحتلال مبنيين في جامعة الأقصى.