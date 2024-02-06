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مصر: رد حماس على المقترح بشأن التهدئة في غزة "إيجابي" وسيفضي إلى وقف إطلاق النار

الأربعاء 07 فبراير 2024 05:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: رد حماس على المقترح بشأن التهدئة في غزة "إيجابي" وسيفضي إلى وقف إطلاق النار



القاهرة/سما/

صرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان أن بلاده تسلمت ردا "إيجابيا" من حماس على المقترح بشأن التهدئة في غزة سيفضي في النهاية إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف رشوان خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الثلاثاء، أن "هذه الاجتماعات ضمت رؤساء أجهزة المخابرات في مصر وإسرائيل والولايات المتحدة بجانب رئيس الوزراء القطري".


وأوضح أن هذا المقترح "مُركّب ويفضي في النهاية إلى وقف إطلاق النار، ليس على مرحلة واحدة"، مشيرا إلى أن مصر أعلنت أن لديها مقترحا من ثلاث مراحل تصل بشكل تدريجي إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأكد أن رد حركة "حماس" على المقترح يمكن وصفه "بالإيجابي"، وسيفضي في النهاية بشكل واقعي إلى وقف إطلاق النار.

وأفاد بأنه سيتم تبادل للأسرى والمحتجزين بأعداد أكبر نظرا لاختلاف المعايير المتبعة جراء اختلاف نوعية من سيفرج عنهم في الفترة المقبلة.

وقدمت حركة "حماس" مساء اليوم الثلاثاء، ردها حول اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وقالت في بيان إن "الحركة تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل الأسرى".

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن رد "حماس" على اتفاق الإطار يجعل قطر متفائلة، وأنه لا يمكن كشف تفاصيل الاتفاق في هذا الوقت الحساس.

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