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تقرير: تل أبيب وواشنطن ناقشتا اتفاقا لـ"نفي كبار قادة حماس" كجزء من صفقة واسعة

الأربعاء 07 فبراير 2024 05:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: تل أبيب وواشنطن ناقشتا اتفاقا لـ"نفي كبار قادة حماس" كجزء من صفقة واسعة



القدس المحتلة/سما/

أفاد تقرير عبري بأن إسرائيل والولايات المتحدة ناقشتا خلال الأيام الأخيرة اتفاقا لـ"نفي كبار قادة حماس" كجزء من صفقة واسعة.  

وأوضحت القناة الإسرائيلية "13" أن "القضية طرحت خلال الاجتماعات التي أجراها الوزير الإسرائيلي رون درمر مع كبار موظفي الإدارة الأمريكية في واشنطن". 

ونقلت "القناة 13" عن مصدر مطلع على التفاصيل أنه "طرح احتمال استسلام ونفي كبار قادة حماس خلال محادثات بين إسرائيل ومسؤولين أمريكيين، لكن الأمر مرتبط بالتقدم نحو صفقة المختطفين". 

وتمت الإشارة إلى أن مسؤولين مقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قالوا إنه خلال الأيام الأخيرة جرى التداول في أحاديث مغلقة بأن "الحديث يدور عن احتمال جيد جدا من ناحية إسرائيل، وأن "النفي يعني نهاية لقيادة حماس". 

ومساء يوم الثلاثاء، قال نتنياهو في تعليق يأتي بعد تسليم "حماس" ردها على مقترح الهدنة إن إسرائيل ستواصل القتال بغزة "حتى تحقيق النصر".

وسلمت حركة حماس مساء الثلاثاء ردها على اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور مع قياديي الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وأشار أنتوني بلينكن إلى أن الإدارة الأمريكية تراجع رد "حماس" وستتم مناقشته مع الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

وأردف بلينكن: "ما زلنا نعتقد أن الاتفاق ممكن وضروري".

وقال مصدر مسؤول في حماس أن المشاورات الوطنية أدخلت تعديلات على مقترح باريس بجداول زمنية واضحة وتتعلق بوقف إطلاق النار والإعمار وعودة النازحين وتوفير الإيواء العاجل وإخراج الجرحى ورفع الحصار.

بدوره، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية أن رد حماس على الاتفاق الإطاري يجعل قطر متفائلة.ب

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