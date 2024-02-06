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أول تعليق من نتنياهو بعد تسليم حماس ردها على مقترح باريس

الثلاثاء 06 فبراير 2024 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من نتنياهو بعد تسليم حماس ردها على مقترح باريس



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تعليق يأتي بعد تسليم "حماس" ردها على مقترح باريس إن إسرائيل ستواصل القتال بغزة "حتى تحقيق النصر".

جاء ذلك خلال التقاء نتنياهو وقرينته سارة ممثلين عن عائلات القتلى الإسرائيليين خلال الحرب على غزة، حيث قال لهم: "أرتكز على شيء رئيسي واحد وهو تحقيق النصر التام، وهذا النصر في الطريق وقد تقدمنا نحو تحقيقه ونتقدم نحوه باستمرار، أبطالنا لم يسقطوا سدى".

وأضاف "نحن في الطريق إلى تحقيق النصر التام ولن نتوقف قبل أن نحققه، وهذا الموقف يمثل الأغلبية الساحقة من الشعب، من المهم بالنسبة لي أن تعلموا أن هذا في المتناول".

واستمع نتنياهو خلال اللقاء إلى أهالي الجنود الذين سقطوا في القتال الدائر بقطاع غزة وفي أحداث السابع من أكتوبر، وأعرب لهم عن تقديره العميق لبطولاتهم وشاطرهم أحزانهم".

وفي الختام "شكرت عائلات الجنود القتلى نتنياهو على كلامه وأشادت بوقوفه في وجه الضغوطات الكبيرة التي تمارس عليه من الداخل والخارج".

وسلمت حركة حماس مساء اليوم ردها على اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور مع قياديي الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الإدارة الأمريكية تراجع رد "حماس" وستتم مناقشته مع الحكومة الإسرائيلية يوم غد الأربعاء.

وقال بلينكين: "ما زلنا نعتقد أن الاتفاق ممكن وضروري".

وقال مصدر مسؤول في حماس أن المشاورات الوطنية أدخلت تعديلات على مقترح باريس بجداول زمنية واضحة وتتعلق بوقف إطلاق النار والإعمار وعودة النازحين وتوفير الإيواء العاجل وإخراج الجرحى ورفع الحصار.

بدوره، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية أن رد حماس على الاتفاق الإطاري يجعل قطر متفائلة.

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