قنصٌ واستهداف آليات غربي غزة وخانيونس.. المقاومة تواصل عملياتها النوعية

غزة/سما/

واصل المقاومة الفلسطينية عملياتها في محاور التقدم في قطاع غزّة، وتخوض اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة، وخصوصاً في مدينتي غزّة وخان يونس، في ظل محاولاتٍ إسرائيليةٍ مستمرة لتثبيت مواقعها والتقدم.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، تمكّن مقاتليها من قنص ضابطٍ وجندي للاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجامعات، غربي مدينة غزّة.

وفي محاور القتال في مدينة غزة أيضاً، استهدفت كتائب القسّام ناقلتي جندٍ إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" في منطقة الجوازات غربي المدينة، كما دكّ مقاتلوها مركزاً لقيادة عملياتٍ لـ"جيش" الاحتلال بقذائف "الهاون"، غربي منطقة تل الهوا، جنوبي المدينة.

وخلال عمليةٍ مشتركة، تمكن مقاتلو كتائب القسّام وكتائب المجاهدين من استهداف طائرةٍ مروحية من طراز "أباتشي" بصاروخٍ من طراز "سام 7"، غربي مدينة غزّة.

أمّا في معارك مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، فاستهدفت القسّام دبابةً للاحتلال من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الحاووز. وفي المنطقة نفسها، تمكنت القسّام من استهداف مجموعةٍ من جنود الاحتلال تحصّنت داخل منزلٍ بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، مؤكّدةً إيقاع أفرادها بين قتيلٍ وجريح في المنطقة الواقعة غربي المدينة.

واستهدف مجاهدو القسّام جرّافةً إسرائيلية من نوع "D9" بعبوة "شواظ" في شارع البحر، غربي مدينة خان يونس، بالإضافة إلى دبابة من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" غربي المدينة أيضاً.

ونشرت القسّام أيضاً، مقطعاً مصوراً لطائرة "درون" إسرائيلية تم الاستيلاء عليها في أثناء مهمة استخبارية للعدو، في مدينة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزّة.



من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهداف مقاتليها قوةً من جنود "جيش" الاحتلال، متحصّنة داخل إحدى الشقق السكنية غربي مدينة غزّة، بقذيفة "85" مضادة للدروع، مؤكّدةً، في بيانٍ مقتضب، إيقاع أفراد القوة بين قتيلٍ وجريح.

وفي عملية مشتركة، تمكن مقاتلو السرايا وكتائب القسّام من استهداف قوةٍ إسرائيلية متحصنة في أحد المنازل في محور صدّ التقدم، غربي خان يونس، بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات. وأعلنت السرايا أنّ المجاهدين أكّدوا إيقاع القوة بين قتيلٍ وجريح.

وعرضت السرايا مشاهد عن استهداف آليات وحشود عسكرية للاحتلال في حي الأمل، غربي خان يونس، بصواريخ "غراد".



بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى خوض مقاتليها اشتباكات ضارية ضد جنود العدو الصهيوني وآلياته في محاور صدّ التقدم، غربي مدينة غزّة.

واستهدف مقاتلو كتائب شهداء الأقصى جرّافة للاحتلال من نوع "D9" بعبوة "عاصف"، غربي مدينة خان يونس.

وأكّدت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم، أنّ مقاتليها تمكنوا من استهداف مستوطنة "ياد مردخاي"، شمالي قطاع غزّة، برشقةٍ صاروخية، أمس الاثنين.

كما استهدفت كتائب المجاهدين دبابة من نوع "ميركافا" بقذيفةٍ مضادة للدروع، مؤكّدةً إصابتها بصورة مباشرة، محيط منطقة الجوازات، غربي مدينة غزّة.

ومع استمرار عمليات المقاومة الفلسطينية، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بمقتل نائب قائد الكتيبة "601"، التابعة لسلاح الهندسة في صفوفه، خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزّة.