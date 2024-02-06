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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نائب قائد كتيبة في معارك شمال غزة

الثلاثاء 06 فبراير 2024 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نائب قائد كتيبة في معارك شمال غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل رائد كان يشغل منصب نائب قائد كتيبة، خلال معارك في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي إن الرائد ديفيد شاكوري البالغ من العمر 30 عاما، وهو نائب قائد الكتيبة 601 في اللواء 401 (تصميم المسار الحديدي) فيلق الهندسة القتالية، قتل في معركة شمال قطاع غزة. 

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2828، بينهم 1665 طفيفة، و734 متوسطة و429 حرجة.

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، 1304 إصابة بينها 605 حالة طفيفة و435 متوسطة و264 حرجة.

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