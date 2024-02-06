حماس: سلمنا ردنا حول اتفاق الإطار للإخوة في قطر ومصر

غزة/سما/

أعلنت حركة حماس، مساء اليوم، أنها قامت "بتسليم ردها حول اتفاق الإطار في باريس للإخوة في قطر ومصر ، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة .

وقالت حماس في بيان: " تعاملت الحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى.

وثمت الحركة دور الأشقاء في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا.

وختمت بيانها: نحيي شعبنا وصموده الأسطوري ومقاومته الباسلة، خاصة في قطاع غزة، فإننا نؤكد أننا في حركة حماس ومع كافة القوى والفصائل الوطنية ماضون في الدفاع عن شعبنا، على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ومقدساته.

وفي السياق قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني،:" تسلمنا ردًا من حماس بشأن الصفقة، الرد يتصمن ملاحظات لكنه إيجابي بمجمله."

من جانبه قال وزير الخارجية أنطوني بلينكن : "نراجع رد حماس على اتفاق الإطار وسأناقشه مع الحكومة الإسرائيلية الأربعاء وسيتعين القيام بكثير من العمل لكن أمريكا مستمرة في الاعتقاد بإمكان التوصل لاتفاق.

وأضاف: "أمريكا ملتزمة باستخدام أي هدنة لمواصلة البناء على المسار الدبلوماسي للمضي قدما نحو سلام عادل ودائم.