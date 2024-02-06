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جيش الاحتلال يعلن إصابة 3 جنود خلال الساعات الـ 24 الماضية

الثلاثاء 06 فبراير 2024 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن إصابة 3 جنود خلال الساعات الـ 24 الماضية



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عن إصابة 3 جنود خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع عدد مصابيه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2328.

واستنادا إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه، ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، إلى 2828 ارتفاعا من 2825، تم رصدهم الإثنين.

وأشار الجيش الإسرائيلي على موقعه إلى أن "429 من عناصره أصيبوا بجروح خطيرة، و734 بجروح متوسطة، و1665 بجروح طفيفة".

واستنادا إلى معطيات الجيش فإن "354 جنود وضباط ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 25 في حالة خطيرة، و236 حالتهم متوسطة، و93 طفيفة".

وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي إن من بين إجمالي المصابين هناك "1304 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة" التي اندلعت في 27 أكتوبر، بحسب المصدر ذاته.

وكانت آخر حصيلة لعدد مصابي الجيش الإسرائيلي في المعارك البرية بغزة، أُعلنت الإثنين، وبلغت 1302 مصابا.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي بشأن مصابي المعارك البرية، هناك "264 جندي تعرضوا لجروح خطيرة و435 أصيبوا بجروح متوسطة، و605 بجروح طفيفة".

والأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، إلى 562 بينهم 225 منذ بداية الحرب البرية في القطاع.

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