  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"أونروا": 84 بالمئة من مرافق غزة الصحية تأثرت بهجمات "إسرائيل"

الثلاثاء 06 فبراير 2024 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أونروا": 84 بالمئة من مرافق غزة الصحية تأثرت بهجمات "إسرائيل"



غزة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن 84 بالمئة من المرافق الصحية في قطاع غزة المحاصر تأثرت بالهجمات الإسرائيلية.

وأفادت المنظمة الأممية في تدوينة عبر منصة "إكس"، الثلاثاء، أن 4 فقط من أصل 22 منشأة صحية تابعة للأونروا لا تزال تعمل بسبب القصف المتواصل والقيود المفروضة.

وأرفقت التدوينة بصور لمركز الشيخ رضوان الصحي قبل وبعد تدميره.

وأضافت: "صور صادمة قبل وبعد تظهر مدى الدمار الذي لحق بمركزنا الصحي في شمال غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء 27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

الأكثر قراءة اليوم

غضب واسع بعد نشر جندي إسرائيلي فيديو لتعذيب فلسطينيٍّ قيد الاعتقال

تقارير إسرائيلية: رسالة مصرية بشأن "اليوم التالي" في غزة ومحادثات حول شن عملية عسكرية على رفح

المالية تعلن عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة وبهذه النسبة ..

إعلام إسرائيلي: كل الوسطاء يتعاملون على قاعدة أنّ "حماس باقية في غزة"

إعلام عبري: السنوار يتلاعب بأعصاب "إسرائيل".. انتظار دولة كاملة لردّه إهانة

بن غفير "يفر من حراسه" ويستقل سيارة جاره نحو طريق يعبر الضفة الغربية

انتخابات السلفادور: تأييد كبير للفلسطيني "أبو كيلة".. "أروع دكتاتور في العالم"

الأخبار الرئيسية

حماس: سلمنا ردنا حول اتفاق الإطار للإخوة في قطر ومصر

GFpiBFtWgAA1vcD

نائب إسرائيلي يدعو العالم لفتح أبوابه أمام هجرة فلسطينيي غزة

photo_2024-02-06_16-44-15

الحرب على غزة: 6 شهداء من الشرطة و13 شهيدا بقصف منزل وعمليات قنص

photo_2024-02-06_16-19-40

زعيم "أنصار الله" يحذر من تصعيد الحوثيين إذا لم يتوقف العدوان على غزة

جبريل الرجوب: توافقات بين فتح وحماس بشأن تشكيل حكومة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية