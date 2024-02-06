"أونروا": 84 بالمئة من مرافق غزة الصحية تأثرت بهجمات "إسرائيل"

غزة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن 84 بالمئة من المرافق الصحية في قطاع غزة المحاصر تأثرت بالهجمات الإسرائيلية.

وأفادت المنظمة الأممية في تدوينة عبر منصة "إكس"، الثلاثاء، أن 4 فقط من أصل 22 منشأة صحية تابعة للأونروا لا تزال تعمل بسبب القصف المتواصل والقيود المفروضة.

وأرفقت التدوينة بصور لمركز الشيخ رضوان الصحي قبل وبعد تدميره.

وأضافت: "صور صادمة قبل وبعد تظهر مدى الدمار الذي لحق بمركزنا الصحي في شمال غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء 27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.