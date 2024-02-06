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نائب إسرائيلي يدعو العالم لفتح أبوابه أمام هجرة فلسطينيي غزة

الثلاثاء 06 فبراير 2024 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب إسرائيلي يدعو العالم لفتح أبوابه أمام هجرة فلسطينيي غزة



القدس المحتلة/سما/

دعا النائب اليميني إسرائيلي تسفي سوكوت، الثلاثاء، دول العالم لفتح أبوابها أمام "هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة" بهدف إفراغه.

وقال سوكوت من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، عبر منصة إكس: "نداء إلى دول العالم – افتحوا الأبواب لاستقبال المهتمين من سكان غزة" في إشارة إلى الفلسطينيين.

وأضاف: "لن يحدث شيء جيد في غزة في السنوات القادمة"، على حد تعبيره، دون تفاصيل أو توضيحات بشأن التطورات الجيدة.

وأرفق سوكوت تدوينته بصورة كتب عليها: "لا يوجد مكان للعودة، فر 1.7 مليون من سكان غزة من القصف، ودمرت الحرب معظم المنازل التي تركوها وراءهم".

وبذلك ينضم سوكوت إلى قافلة الوزراء الإسرائيليين الداعين لتسهيل هجرة سكان قطاع غزة بهدف إفراغه، رافعين ما أسموها "الهجرة الطوعية" لسكان القطاع، وهو ما تعارضه غالبية الدول وترفضه.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثف نواب ووزراء إسرائيليون دعواتهم لتسهيل ما أسموها "الهجرة الطوعية".

وفي أكثر من مناسبة أعلن وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، دعمهما لـ"التهجير الطوعي للفلسطينيين" من قطاع غزة.

ويقود سموتريتش حزب "الصهيونية الدينية"، بينما يقود بن غفير حزب "القوة اليهودية"، وهما حزبان يمينيان متطرفان.

وكانت فصائل وقوى فلسطينية قالت في الأسابيع الماضية إن إسرائيل تدفع لتهجير الفلسطينيين من غزة من خلال تدمير المنازل والبنى التحتية وعمليات القتل الواسعة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء "27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

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