السعودية توقع اتفاق تعاون لدعم متضرري غزة بـ 10 ملايين دولار

الرياض/سما/

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الصحة العالمية، لدعم الاستجابة الصحية للمتضررين في قطاع غزة، بقيمة 10 ملايين دولار.



جاء ذلك وفق بيان لمركز الملك سلمان للإغاثة، تزامنا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.



وأورد البيان أن الهدف من الاتفاقية، يتمثل في “تقديم الدعم للاستجابة الصحية لحالات الطوارئ، من خلال توفير وتوسيع نطاقات الإمدادات الطبية والدعم اللوجستي للمتضررين في قطاع غزة، بقيمة دعم 10 ملايين دولار”.



ووقع الاتفاقية عبر الاتصال المرئي، مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، أحمد بن علي البيز، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان بلخي.



وسيجري بموجب الاتفاقية “معالجة النقص الحاد في الإمدادات الطبية الأساسية وإمدادات الأدوية والوقود؛ لدعم صمود وعمل المرافق الصحية في القطاع، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، لـ 40 منشأة طبية في القطاع”.



كما سيتم “تعزيز ورفد قدرات المرافق الصحية في القطاع، لتقديم الاستجابة الصحية الطارئة، والحد من الحالات الحرجة والوفيات الناتجة عن عدم الحصول على الخدمة الصحية اللازمة، يستفيد منها 456 ألف فرد”.



وأكد البيان أن تلك الجهود في “إطار جهود المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم”.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء 27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.