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الحرب على غزة: 6 شهداء من الشرطة و13 شهيدا بقصف منزل وعمليات قنص

الثلاثاء 06 فبراير 2024 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرب على غزة: 6 شهداء من الشرطة و13 شهيدا بقصف منزل وعمليات قنص



غزة/سما/

 واصل الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عمليات القصف والاستهداف للفلسطينيين في قطاع غزة، مما تسبب بسقوط المزيد من الشهداء.

وقد استشهد 10مواطنين وأصيب 10 آخرون في قصف، لقوات الاحتلال استهدف منزلا لعائلة الشنطي شرق مخيم جباليا شمال غزة.

واستشهد 6 شهداء من عناصر الشرطة جراء استهداف مركبتهم في خربة العدس في رفح.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 6 شهداء ارتقوا بقصف الاحتلال أثناء حراستهم شاحنة مساعدات في شمال رفح.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طيران الاحتلال قصف منزلا مأهولا بالسكان في منطقة خربة العدس في محافظة رفح في محيط فرع الجمعية في رفح.


واستشهد مواطن جراء قنص جنود الاحتلال لشاب على مدخل مدرسة بيت المقدس التي تؤي نازحين مقابل الباب الرئيسي لمجمع ناصر الطبي.

كما استشهد مواطنان برصاص قوات الاحتلال داخل مدرسة حياة التابعة للأونروا في خانيونس جنوبي القطاع.

وأفادت مصادرمحلية بإصابة صيادين بجراح طفيفة بعد استهداف زوارق الاحتلال لمركبهم قرب شاطئ بحر رفح.

كما استهدفت طائرات الاحتلال أرضا زراعية في حي البرازيل بين الحدود الفلسطينية المصرية.

وأفادت مصادر طبية بوصول 12 شهيدًا ارتقوا من مدرسة الحناوي في خانيونس إلى مستشفى شهداء الاقصى في دير البلح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27,585 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66,978 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

يتبع...

 

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