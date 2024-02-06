"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في إندونيسيا وفيتنام وتركيا

رام الله/سما/

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية في جامعة (Mataram) في إندونيسيا للعام الدراسي 2024-2025، وذلك في عدة تخصصات بمجال البكالوريوس والماجستير.

كما أعلنت الوزارة عن توفر عدد من المنح الدراسية بجامعة (تاي نجوين) في فيتنام، وذلك في مختلف التخصصات بمجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) للعام الدراسي 2024-2025.

كما أعلنت "التعليم العالي" عن توفر منح دراسية في تركيا للعام 2024-2025 لدراسة الشريعة الإسلامية للطلبة الذين أنهوا المرحلتين الإعدادية والثانوية.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.psللاطلاع على كامل التفاصيل لكل إعلان على حدة.