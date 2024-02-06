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استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق نابلس

الثلاثاء 06 فبراير 2024 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق نابلس



نابلس/سما/

استشهد شاب مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال بالقرب من حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، وزارة الصحة، باستشهاد الشاب محمد سعود عبد الله طيطي (18 عاما) برصاص الاحتلال عند حاجز بيت فوريك.

وكان جنود الاحتلال قد أطلقوا النارفي وقت سابق، مساء اليوم، على الشاب طيطي، بالقرب من حاجز بيت فوريك شرق نابلس، بزعم أنه حاول تنفيذ عملية، وأصابوه وتُركوه ينزف، ومنعوا وصول الإسعاف لتقديم العلاج له.

وأغلقت قوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات إضافية من جنودها الى المنطقة، حاجز بيت فوريك، ومنعوا الحركة في محيطه.

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