بلجيكا: حكومة إقليم والونيا تعلق تصدير ذخائر إلى "إسرائيل"

بروكسل/سما/

علّقت حكومة إقليم والونيا في بلجيكا، تصدير ذخائر عسكرية إلى إسرائيل، بشأن مخاوف من استخدامها في حرب تل أبيب على قطاع غزة، وفق وسائل إعلام محلية.



وذكر موقع “في آر تي نيوز” البلجيكي، أن وزير الإسكان بحكومة والونيا كريستوف كولينيون، أبلغ برلمان الإقليم الاثنين، أن الحكومة علقت رخصتين كانت منحتهما لمصنع الذخائر (PB Clermont) بمدينة لييج (شرق) في أوائل العام 2023.



وأوضح الموقع أن الوثائق الرسمية المتعقلة بالتراخيص تشير إلى أن “إسرائيل ليست الوجهة النهائية للذخائر”.



وأشار إلى أن الوثائق الرسمية توضح أنه كان من المقرر شحن بارود عبر ميناء أنتويرب البلجيكي إلى ميناء أسدود في إسرائيل، ليتم معالجتها وتصديرها لاحقا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى والولايات المتحدة.



وأفاد الوزير كولينيون، أمام البرلمان، بأن رئيس وزراء حكومة الإقليم إليو دي روبو، قرر تعليق التراخيص الحالية “استنادا إلى قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة”.

