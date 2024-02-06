  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد: مساعدات غزة عالقة على معبر كرم أبو سالم بسبب المستوطنين

الثلاثاء 06 فبراير 2024 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: مساعدات غزة عالقة على معبر كرم أبو سالم بسبب المستوطنين



غزة/سما/

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 132 شاحنة مساعدات إنسانية لا تزال عالقة على معبر كرم أبو سالم بين قطاع غزة ودولة الاحتلال بسبب تظاهرات المستوطنين ومنعهم وصول المساعدات إلى غزة.

وأشارت القناة إلى أن 70 شاحنة دخلت من المعبر قبل بدء تظاهر المستوطنين المتطرفين الذين جاء معظمهم من مستوطنات الضفة الغربية، ومن بينهم أفراد في تنظيم "شبيبة التلال" الإرهابي.

وحاول المستوطنون، اليوم الثلاثاء، الاعتداء على الشاحنات المصرية في معبر كرم أبو سالم. وأظهر مقطع فيديو تجمع المستوطنين المتطرفين في طريق الشاحنات.


ويتظاهر المستوطنون منذ أسابيع أمام المعبر في محاولة لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.


وفي 15 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنها سمحت "مؤقتاً" بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم بسبب ما قالت إنه "ازدحام شديد" على معبر رفح بين مصر والقطاع.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، في أواخر يناير/كانون الثاني المنصرم بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وجهت رسالة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي تنص على أن "معبر كرم أبو سالم يجب أن يعمل كالمعتاد"، وأن المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل إلى غزة دون أية عراقيل.

وأكدت القناة أنه في أعقاب تظاهرات للمستوطنين أمام المعبر، لم تدخل أي شاحنات محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة في ذلك اليوم. وبحسب القناة، كان يمر يومياً ​​ما بين 70 إلى 100 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة في الأيام السابقة.

ونقلت القناة عن مصدر أميركي لم تسمه قوله إنّ واشنطن وجهت رسالة إلى إسرائيل مفادها أن "المعبر يجب أن يبقى مفتوحاً".

الأكثر قراءة اليوم

"التايمز": هل أصبح وقف إطلاق النار في غزة بيد مروان البرغوثي؟

غضب واسع بعد نشر جندي إسرائيلي فيديو لتعذيب فلسطينيٍّ قيد الاعتقال

تقارير إسرائيلية: رسالة مصرية بشأن "اليوم التالي" في غزة ومحادثات حول شن عملية عسكرية على رفح

المالية تعلن عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة وبهذه النسبة ..

إعلام إسرائيلي: كل الوسطاء يتعاملون على قاعدة أنّ "حماس باقية في غزة"

إعلام عبري: السنوار يتلاعب بأعصاب "إسرائيل".. انتظار دولة كاملة لردّه إهانة

بن غفير "يفر من حراسه" ويستقل سيارة جاره نحو طريق يعبر الضفة الغربية

الأخبار الرئيسية

photo_2024-02-06_16-19-40

زعيم "أنصار الله" يحذر من تصعيد الحوثيين إذا لم يتوقف العدوان على غزة

جبريل الرجوب: توافقات بين فتح وحماس بشأن تشكيل حكومة

الأمم المتحدة: ما طلبت "إسرائيل" إخلاءه يعادل ثلثي مساحة قطاع غزة

IMG-20240206-WA0081-800x549

تقرير: ملف "اليوم التالي" لحرب غزة يتصدر محادثات بلينكن في القاهرة

65c1df764236042c3a64d30e

الرئيس الأرجنتيني يصل "إسرائيل" ويعلن نقل سفارة بلاده للقدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية