شاهد: مساعدات غزة عالقة على معبر كرم أبو سالم بسبب المستوطنين

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 132 شاحنة مساعدات إنسانية لا تزال عالقة على معبر كرم أبو سالم بين قطاع غزة ودولة الاحتلال بسبب تظاهرات المستوطنين ومنعهم وصول المساعدات إلى غزة.

وأشارت القناة إلى أن 70 شاحنة دخلت من المعبر قبل بدء تظاهر المستوطنين المتطرفين الذين جاء معظمهم من مستوطنات الضفة الغربية، ومن بينهم أفراد في تنظيم "شبيبة التلال" الإرهابي.

وحاول المستوطنون، اليوم الثلاثاء، الاعتداء على الشاحنات المصرية في معبر كرم أبو سالم. وأظهر مقطع فيديو تجمع المستوطنين المتطرفين في طريق الشاحنات.

Despite the Israeli ???????? army announcing the area as a closed military zone, hundreds of far-right protesters are protesting, attempting to prevent humanitarian aid from entering the Gaza Strip ???????? at Israel’s Kerem Shalom/Karm Abu Salem Crossing to Gazahttps://t.co/OdMhJkH1Mw… pic.twitter.com/cvjS6cWLQJ