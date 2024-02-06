شاهد: مساعدات غزة عالقة على معبر كرم أبو سالم بسبب المستوطنين

غزة/سما/

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 132 شاحنة مساعدات إنسانية لا تزال عالقة على معبر كرم أبو سالم بين قطاع غزة ودولة الاحتلال بسبب تظاهرات المستوطنين ومنعهم وصول المساعدات إلى غزة.

وأشارت القناة إلى أن 70 شاحنة دخلت من المعبر قبل بدء تظاهر المستوطنين المتطرفين الذين جاء معظمهم من مستوطنات الضفة الغربية، ومن بينهم أفراد في تنظيم "شبيبة التلال" الإرهابي.

وحاول المستوطنون، اليوم الثلاثاء، الاعتداء على الشاحنات المصرية في معبر كرم أبو سالم. وأظهر مقطع فيديو تجمع المستوطنين المتطرفين في طريق الشاحنات.

Despite the Israeli ???????? army announcing the area as a closed military zone, hundreds of far-right protesters are protesting, attempting to prevent humanitarian aid from entering the Gaza Strip ???????? at Israel’s Kerem Shalom/Karm Abu Salem Crossing to Gazahttps://t.co/OdMhJkH1Mw… pic.twitter.com/cvjS6cWLQJ — Saad Abedine (@SaadAbedine) February 6, 2024



ويتظاهر المستوطنون منذ أسابيع أمام المعبر في محاولة لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.



وفي 15 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنها سمحت "مؤقتاً" بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم بسبب ما قالت إنه "ازدحام شديد" على معبر رفح بين مصر والقطاع.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، في أواخر يناير/كانون الثاني المنصرم بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وجهت رسالة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي تنص على أن "معبر كرم أبو سالم يجب أن يعمل كالمعتاد"، وأن المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل إلى غزة دون أية عراقيل.

وأكدت القناة أنه في أعقاب تظاهرات للمستوطنين أمام المعبر، لم تدخل أي شاحنات محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة في ذلك اليوم. وبحسب القناة، كان يمر يومياً ​​ما بين 70 إلى 100 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة في الأيام السابقة.

ونقلت القناة عن مصدر أميركي لم تسمه قوله إنّ واشنطن وجهت رسالة إلى إسرائيل مفادها أن "المعبر يجب أن يبقى مفتوحاً".