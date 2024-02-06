"أونروا": نتوقع من المانحين الذين أوقفوا تمويلهم أن يراجعوا قراراتهم بعد إصدار تقريرنا

غزة/سما/

قالت مسؤولة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن تقريراً أولياً حول المزاعم الإسرائيلية عن الوكالة سيصدر مطلع مارس/ آذار المقبل، متوقعة أن تراجع الدول التي قطعت التمويل عن الوكالة قراراتها بعد إصدار التقرير.

وقالت مديرة شؤون أونروا في لبنان دوروثي كلاوس، إن الوكالة تتوقع أن يكون تقريرها الأولي حول "الاتهامات الإسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي أونروا في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل"، جاهزاً بحلول أوائل الشهر المقبل.

وأضافت كلاوس، في تصريحات للصحافيين في لبنان، أنّ الوكالة تتوقع من المانحين الذين أوقفوا تمويلهم، بعد ظهور الاتهامات، أن يراجعوا قراراتهم بناءً على التحقيق.

وكان عدد من الدول، تتقدمهم الولايات المتحدة، أعلنوا عن وقف تمويل أونروا بعد مزاعم أطلقتها إسرائيلية، في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن مشاركة 12 من موظفي الوكالة الأممية في عملية "طوفان الأقصى"، 7 أكتوبر الماضي. وقالت الوكالة وقتها إنها ستفتح تحقيقاً حول هذه المزاعم وأنها قامت بالفعل بقطع علاقتها مع الموظفين الذي تحدثت عنهم إسرائيل.

وأدان خبراء أمميون، يوم الجمعة الماضي، "بأشد العبارات الممكنة" أي جهود لـ"نزع الشرعية" عن أونروا، وقالوا في بيان إنّ "القرار غير المتناسب بشكل صارخ بتعليق بعض أكبر الدول المانحة التمويل (عن أونروا) يتحدى المبدأ الأساسي للإنسانية".



وشدد البيان على أن "حرمان نساء حوامل من الضروريات الإنسانية الأساسية والرعاية الطبية المنقذة للحياة والغذاء والمأوى والرعاية السابقة للولادة، ليس أمراً لا يمكن الدفاع عنه فحسب، بل إنه يشكل عائقاً أمام الرحلة المعقدة بالفعل نحو السلام".



وكان المفوّض العام لأونروا، فيليب لازاريني، قد حذر، يوم الخميس الماضي، من أنّ استمرار تعليق التمويل الدولي المخصّص للوكالة، والبالغ اليوم 440 مليون دولار أميركي، سيضطرها إلى إنهاء عملياتها بحلول نهاية فبراير/ شباط الجاري في قطاع غزة والمنطقة ككلّ.

وشدّد لازاريني على أنّ وكالة أونروا "ما زالت منظمة الإغاثة الكبرى في واحدة من أشدّ الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم"، مشيراً إلى أنّه "إذا ظلّ التمويل معلّقاً، فمن المرجّح أن نضطر إلى إنهاء عملياتنا بحلول نهاية فبراير الجاري، ليس فقط في قطاع غزة، إنّما كذلك في كلّ أنحاء المنطقة".

ويُذكر أنّ وكالة أونروا تقدّم خدماتها في أقاليم عملياتها الخمسة في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، منذ تفويضها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوفير المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في عام 1949، إلى حين حلّ قضيتهم.