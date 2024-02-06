الصحة بغزة: "إسرائيل" تشدّد حصارها على مجمع ناصر الطبي

غزة/سما/

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يشدّد حصاره على مجمع ناصر الطبي بخانيونس جنوب قطاع غزة، ويستهدف محيطه بشكل مركز.

وذكر متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان نشرته على حسابها بـ "فيسبوك"، أن "الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي، ويستهدف محيطه بشكل مركز".

وأضاف، أن "الاحتلال الإسرائيلي يضع حياة 300 كادر طبي و450 جريحاً و10 آلاف نازح في دائرة الخطر المباشر".

وتحدث القدرة عن "نقص حاد في أدوية التخدير والعناية المركزة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى مستلزمات وخيوط العمليات الجراحية".



وأضاف: "المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال 4 أيام نتيجة نقص الوقود". وأكد القدرة أن طواقم الإسعاف تخاطر بحياتها من أجل إنقاذ الجرحى نتيجة منع الاحتلال لحركة سيارات الإسعاف.

وتابع: "الطواقم الطبية والجرحى والنازحون في مجمع ناصر الطبي بلا طعام".

وسبق أن حذر القدرة من كارثة صحية في المجمع، نتيجة "تراكم النفايات في أقسام مجمع ناصر الطبي وساحاته، والتي لا يسمح الاحتلال بنقلها للخارج".

وأكدت وزارة الصحة في التقرير اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ123 على قطاع غزة، أن الاحتلال يرتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و143 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن عدداً من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، نتيجة منع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الثلاثاء "27 ألفاً و585 شهيداً و66 ألفاً و978 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وسبّبت "دماراً هائلاً وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.