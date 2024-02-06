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الأمم المتحدة: "إسرائيل" عرقلت وصول أكثر من نصف المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة في يناير

الثلاثاء 06 فبراير 2024 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: "إسرائيل" عرقلت وصول أكثر من نصف المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة في يناير



وكالات/سما/

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتش) االيوم الثلاثاء، أن إسرائيل منعت 56% من القوافل الإنسانية من الوصول إلى شمال غزة في يناير.

وجاء في تقرير المكتب: "في شهر يناير منعت السلطات الإسرائيلية وصول 56% من قوافل المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة (34 من أصل 61) ومنعت 25% من البعثات من الوصول إلى الجزء الأوسط (28 من أصل 114)".

كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن البحرية الإسرائيلية التي تسيطر على المياه قبالة قطاع غزة قصفت قافلة مساعدات غذائية في غزة.

وكتب توماس وايت مدير "الأونروا" في غزة على موقع "إكس" اليوم الاثنين: "تعرضت هذا الصباح قافلة غذائية كانت تنتظر الانتقال إلى شمال غزة لنيران البحرية الإسرائيلية".

وفي وقت سابق، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن 75% من سكان قطاع غزة (أكثر من 1.7 مليون شخص) نزحوا عن مناطقهم ويواجهون نقصا حادا في المياه والغذاء والأدوية والسكن.

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