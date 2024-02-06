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الرئيس الأرجنتيني يصل "إسرائيل" ويعلن نقل سفارة بلاده للقدس

الثلاثاء 06 فبراير 2024 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الأرجنتيني يصل "إسرائيل" ويعلن نقل سفارة بلاده للقدس



القدس المحتلة/سما/

أعلن الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، مباشرة بعد وصوله إسرائيل بمطار بن غوريون في اللد، نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وهنئ رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ميلي، على قراره بنقل السفارة ورحّب به ووصفه بـ"صديق إسرائيل".

وعبّر ميلي عن دعمه لإسرائيل في الحرب على غزة، وصرح ذلك فور وصوله المطار ولقائه بوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.

وقال كاتس لميلي إنك "إنسان ملتزم للحقيقة، أشكرك على اعترافك بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وفي فيديو تم التقاطه على متن الطائرة، قال ميلي: "سأعرب عن دعمي وتضامني مع إسرائيل في مواجهة الهجوم الإرهابي الذي تشنه "حماس" وسأؤكد على حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن النفس".

يذكر أنه بعد انتخابه أعلن ميلي أن إحدى رحلاته الخارجية المبكرة ستكون إلى إسرائيل، وكرر هذا التصريح الشهر الماضي عندما شارك في حدث يوم ذكرى المحرقة في متحف المحرقة في بوينس آيرس.

ميلي (53 عاما)، هو اقتصادي يصف نفسه بأنه "رأسمالي فوضوي"، وأثار الجدل في مداخلاته التلفزيونية ودخل المعترك السياسي قبل عامين وانتُخب رئيسا لبلاده نهاية العام الماضي. وتعهد بالتخلص من "الطبقة الطفيلية" و"تقليم الدولة المعادية" ودولرة الاقتصاد.

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