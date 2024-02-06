الرئيس الأرجنتيني يصل "إسرائيل" ويعلن نقل سفارة بلاده للقدس

أعلن الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، مباشرة بعد وصوله إسرائيل بمطار بن غوريون في اللد، نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.
وهنئ رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ميلي، على قراره بنقل السفارة ورحّب به ووصفه بـ"صديق إسرائيل".
وعبّر ميلي عن دعمه لإسرائيل في الحرب على غزة، وصرح ذلك فور وصوله المطار ولقائه بوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.
وقال كاتس لميلي إنك "إنسان ملتزم للحقيقة، أشكرك على اعترافك بالقدس عاصمة لإسرائيل".
وفي فيديو تم التقاطه على متن الطائرة، قال ميلي: "سأعرب عن دعمي وتضامني مع إسرائيل في مواجهة الهجوم الإرهابي الذي تشنه "حماس" وسأؤكد على حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن النفس".
נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי בדרך לישראל: "אביע את תמיכתי והסולידריות שלי עם ישראל מול מתקפת הטרור של חמאס ואדגיש את זכותה הלגיטימית של ישראל להגנה עצמית"@asafroz15 pic.twitter.com/lz6Vc5JjyB— החדשות - N12 (@N12News) February 5, 2024
ميلي (53 عاما)، هو اقتصادي يصف نفسه بأنه "رأسمالي فوضوي"، وأثار الجدل في مداخلاته التلفزيونية ودخل المعترك السياسي قبل عامين وانتُخب رئيسا لبلاده نهاية العام الماضي. وتعهد بالتخلص من "الطبقة الطفيلية" و"تقليم الدولة المعادية" ودولرة الاقتصاد.