الرئيس الأرجنتيني يصل "إسرائيل" ويعلن نقل سفارة بلاده للقدس

القدس المحتلة/سما/

أعلن الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، مباشرة بعد وصوله إسرائيل بمطار بن غوريون في اللد، نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وهنئ رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ميلي، على قراره بنقل السفارة ورحّب به ووصفه بـ"صديق إسرائيل".

وعبّر ميلي عن دعمه لإسرائيل في الحرب على غزة، وصرح ذلك فور وصوله المطار ولقائه بوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.

وقال كاتس لميلي إنك "إنسان ملتزم للحقيقة، أشكرك على اعترافك بالقدس عاصمة لإسرائيل".