  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إصابة جنديين.. "حزب الله" يستهدف عدة مواقع وتجمعات إسرائيلية

الثلاثاء 06 فبراير 2024 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة جنديين.. "حزب الله" يستهدف عدة مواقع وتجمعات إسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني أن مقاتليه استهدفوا مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين.

وجاء في بيان: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:15 من صباح يوم الثلاثاء 06-02-2024 ثكنة ‏راميم بصاروخي بركان وأصابوها إصابة مباشرة".


وأضاف: " استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‏انتشارا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد وأصابوه ‏إصابة مباشرة".‏

وتابع: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏تجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‌‏

وواصل: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ع موقع ‏المرج وانتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالقذائف المدفعيّة وحققوا إصابات مباشرة.‏

وختم البيان: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر ‏قيادة كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة.‏ 

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن جنديين أصيبا بجروح طفيفة نتيجة سقوط صاروخ في بلدة مرغليوت قرب الحدود مع لبنان.

وأفاد المجلس الإقليمي للجليل الأعلى بأنه تم إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان على منطقة مفتوحة في منطقة موشاف مرغليوت، في الجليل الأعلى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مواقع الإطلاق، ونفذ غارات جوية إضافية ضد أهداف لـ"حزب الله"، من بينها مبنى يستخدمه "حزب الله" في قرية مروحين، وموقعا آخر للحزب في ميس الجبل.

الأكثر قراءة اليوم

"التايمز": هل أصبح وقف إطلاق النار في غزة بيد مروان البرغوثي؟

غضب واسع بعد نشر جندي إسرائيلي فيديو لتعذيب فلسطينيٍّ قيد الاعتقال

تقارير إسرائيلية: رسالة مصرية بشأن "اليوم التالي" في غزة ومحادثات حول شن عملية عسكرية على رفح

إعلام إسرائيلي: كل الوسطاء يتعاملون على قاعدة أنّ "حماس باقية في غزة"

المالية تعلن عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة وبهذه النسبة ..

إعلام عبري: السنوار يتلاعب بأعصاب "إسرائيل".. انتظار دولة كاملة لردّه إهانة

بن غفير "يفر من حراسه" ويستقل سيارة جاره نحو طريق يعبر الضفة الغربية

الأخبار الرئيسية

preview_0

شاهد: مساعدات غزة عالقة على معبر كرم أبو سالم بسبب المستوطنين

الأمم المتحدة: ما طلبت "إسرائيل" إخلاءه يعادل ثلثي مساحة قطاع غزة

IMG-20240206-WA0081-800x549

تقرير: ملف "اليوم التالي" لحرب غزة يتصدر محادثات بلينكن في القاهرة

65c1df764236042c3a64d30e

الرئيس الأرجنتيني يصل "إسرائيل" ويعلن نقل سفارة بلاده للقدس

إسرائيل تضغط "من وراء الكواليس" من أجل مواصلة الأونروا العمل في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية