إصابة جنديين.. "حزب الله" يستهدف عدة مواقع وتجمعات إسرائيلية

القدس المحتلة/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني أن مقاتليه استهدفوا مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين.

وجاء في بيان: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:15 من صباح يوم الثلاثاء 06-02-2024 ثكنة ‏راميم بصاروخي بركان وأصابوها إصابة مباشرة".



وأضاف: " استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‏انتشارا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد وأصابوه ‏إصابة مباشرة".‏

وتابع: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏تجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‌‏

وواصل: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ع موقع ‏المرج وانتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالقذائف المدفعيّة وحققوا إصابات مباشرة.‏

وختم البيان: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر ‏قيادة كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة.‏

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن جنديين أصيبا بجروح طفيفة نتيجة سقوط صاروخ في بلدة مرغليوت قرب الحدود مع لبنان.

وأفاد المجلس الإقليمي للجليل الأعلى بأنه تم إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان على منطقة مفتوحة في منطقة موشاف مرغليوت، في الجليل الأعلى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مواقع الإطلاق، ونفذ غارات جوية إضافية ضد أهداف لـ"حزب الله"، من بينها مبنى يستخدمه "حزب الله" في قرية مروحين، وموقعا آخر للحزب في ميس الجبل.