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الأونروا: نجهز تقريرا أوليا بشأن اتهام موظفينا بالمشاركة في حرب 7 أكتوبر

الثلاثاء 06 فبراير 2024 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: نجهز تقريرا أوليا بشأن اتهام موظفينا بالمشاركة في حرب 7 أكتوبر



غزة/سما/

قالت مديرة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان دوروثي كلاوس، إنها تتوقع تجهيز تقرير أولي بحلول أوائل مارس القداس بشأن اتهام موظفين بالمشاركة في عملية حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر.

وأضافت كلاوس في تصريحات للصحفيين في لبنان، أنها تأمل من المانحين الذين أوقفوا تمويلهم بعد ظهور الاتهامات أن يراجعوا قراراتهم بناء على التحقيق.

وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة مراجعة مستقلة لتقييم ما إذا كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تضمن الحياد بعملها وللرد على الاتهامات الإسرائيلية بارتكابها انتهاكات، في حين أعلنت إسبانيا عزمها إرسال تمويل إضافي للوكالة، وطالب الكنيست الإسرائيلي بوقف دائم للتمويل.

وأعلنت 14 دولة -الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وفرنسا والنمسا وسويسرا وفنلندا ورومانيا وهولندا ونيوزيلندا- خلال الأسبوع الماضي وقف تمويل الأونروا بأعقاب اتهامات إسرائيلية لـ12 موظفا من أصل 30 ألفا يعملون في غزة، بالمشاركة في طوفان الأقصى.

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