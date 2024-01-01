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إسرائيل تضغط "من وراء الكواليس" من أجل مواصلة الأونروا العمل في غزة

الثلاثاء 06 فبراير 2024 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تضغط "من وراء الكواليس" من أجل مواصلة الأونروا العمل في غزة



غزة/سما/

تضغط إسرائيل بهدوء على الولايات المتحدة والأمم المتحدة من أجل مواصلة الاونروا القيام بدورها المركزي في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، حسبما ذكر مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال.

ووفقا للتقرير، فإن وفدا إسرائيليا يضم مسؤولين عسكريين زار الولايات المتحدة، أخبروا المسؤولين الأمريكيين وموظفي الأمم المتحدة أنهم يريدون أن تستمر الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية إلى جانب الوعد بإجراء تحقيق شامل فيما يتعلق بعلاقة موظفيها بحماس.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن فريق تحقيق مستقل بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا سيفحص سلوك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (UNR

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