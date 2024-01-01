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ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27585

الثلاثاء 06 فبراير 2024 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27585



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة  الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على حسابها بموقع “فيسبوك” اليوم، إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و143 إصابة خلال الـ  24 ساعة الماضية”.

وأضافت أنه في “اليوم الـ  123 للعدوان الإسرائيلي  المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم”.

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