  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"جيروزاليم بوست": شقيقة إسماعيل هنية تتلقى العلاج في مستشفى إسرائيلي

الثلاثاء 06 فبراير 2024 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جيروزاليم بوست": شقيقة إسماعيل هنية تتلقى العلاج في مستشفى إسرائيلي



القدس المحتلة / سما/

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن شقيقة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أدخلت إلى مستشفى سوروكا الطبي في بئر سبع.

وتعيش بعض شقيقات هنية في تل السبع (مدينة بدوية في النقب)، وقد أنجبت إحداهن طفلا خديجا في الأيام القليلة الماضية. وقد تلقت هي والمولود العلاج من الفريق الطبي، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وقال مسؤول كبير في المستشفى إن هذه عائلة بدوية من تل السبع ويحملون بطاقة هوية زرقاء.

بدوره، أفاد موقع Ynet أن من تتلقى العلاج هي ابنة إحدى شقيقات هنية، مشيرا إلى أن طفلها ولد قبل الأوان وتم إدخاله إلى المستشفى وهو في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة. ويعمل الطاقم الطبي في المستشفى على إنقاذ حياته.

وقالت "جيروزاليم بوست" إن إسماعيل هنية البالغ من العمر 62 عاما يقيم حاليا في الدوحة، وهو متزوج وأب لـ13 طفلا، وله شقيقان وثماني أخوات، ثلاثة منهن متزوجات من بدو إسرائيليين، ويحملون الجنسية الإسرائيلية، ويعيشون في تل السبع.

 ونقلت صحيفة" معاريف" عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إن "أقارب إسماعيل هنية ليس من المفترض فقط أن يتلقوا العلاج الطبي في مستشفى في إسرائيل، بل من المفترض أيضا أن يتم ترحيلهم من إسرائيل".

المصدر: "جيروزاليم بوست" + Ynet

الأكثر قراءة اليوم

"التايمز": هل أصبح وقف إطلاق النار في غزة بيد مروان البرغوثي؟

إعلام عبري: السنوار يتلاعب بأعصاب "إسرائيل".. انتظار دولة كاملة لردّه إهانة

إعلام إسرائيلي: كل الوسطاء يتعاملون على قاعدة أنّ "حماس باقية في غزة"

للحرب آثار أخرى.. كلاب غزة تفترس عجول مستوطنات الغلاف

بن غفير "يفر من حراسه" ويستقل سيارة جاره نحو طريق يعبر الضفة الغربية

انتخابات السلفادور: تأييد كبير للفلسطيني "أبو كيلة".. "أروع دكتاتور في العالم"

جنرال أميركي سابق يتحدث عن "كارثة" إسرائيل في غزة

الأخبار الرئيسية

عودة نساء وأطفال فقط الى الشمال .. تقارير عبرية : مصر تهدد إسرائيل باتفاقية السلام لهذا السبب ..

المالية تعلن عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة وبهذه النسبة ..

نتنياهو يطلب من رئيس أركان جيش الاحتلال اقتراح بدائل لوكالة الأونروا بغزة في غضون أسبوع

حدود

محادثات إسرائيلية مصرية متواصلة بشأن محور فيلادلفيا ومنطقة رفح

اليوم الـ 123 .. الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية