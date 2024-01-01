نجل بن غفير يهاجم الرئيس الأمريكي ويصفه بـ”الخرف”

القدس المحتلة / سما/

هاجم شوبال نجل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن متهما إياه “بالخرف”، قبل أن يسحب تغريدته على منصة “إكس” ويعتذر هو ووالده.

وتراجع بن غفير الابن عن تغريدته التي نشرها في منصة “إكس”، الاثنين، واستبدلها، الثلاثاء، بتغريدة كتب فيها” السيد الرئيس، معذرة”.

وكان بن غفير الابن كتب في تغريدته التي حذفها: “في هذه الأوقات الصعبة، من المهم زيادة الوعي بمرض ألزهايمر، وهو مرض تنكسي يصيب الدماغ وهو السبب الأكثر شيوعًا للتدهور المعرفي والخرف في سن الشيخوخة، وهو مرض خطير يضعف أداء الشخص وقدرته على التصرف”.

وأرفق تغريدته بصورة للرئيس الأمريكي بايدن.

واعتذر بن غفير من الرئيس الأمريكي على تغريدة ابنه.

وكتب في تغريدة على منصة “إكس”، الثلاثاء: “شوبال ابني، هو المفضل لدي على الإطلاق لكنه ارتكب الليلة خطأ فادحا في تغريدة أرفضها بشدة”.

وأضاف: “الولايات المتحدة هي صديقتنا العظيمة والرئيس بايدن صديق لإسرائيل. وحتى لو كنت أختلف مع سلوكه، فلا مجال، لا سمح الله، للأسلوب المذموم”.

وتابع بن غفير: “احترام الإنسانية هو أولا وثانيا، هكذا أقوم بتربية أطفالي. وأعتذر عن كلام ابني”.

وسبق لبن غفير أن انتقد مرات عديدة الولايات المتحدة والرئيس بايدن.

والاثنين قال بن غفير، إن الإسرائيليين منزعجون من القيود والتوجيهات التي فرضتها علينا إدارة بايدن، وخاصة بسبب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والذي نعرف جميعا أنه يذهب إلى حماس”.

وأضاف أن “الإسرائيليين منزعجون للغاية من إدخال الوقود، الذي في الواقع يعطي الطاقة لحماس (في قتالها المستمر مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)”.

وطالب بن غفير “إدارة بايدن بالتوقف عن الضغط علينا (إسرائيل)، لجلب الوقود والمعدات الإنسانية التي تذهب في النهاية إلى حماس”.

وكانت إسرائيل منعت إدخال الوقود إلى غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، إلا أنها سمحت لاحقا بإدخال كميات شحيحة جدا لا تتناسب مع أدنى احتياجات القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون شخص.

والأحد، اعتبر بن غفير في مقابلة في صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما كان سيفرض على إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما يفعل بايدن.

وبعد المقابلة، قال زعيم المعارضة يائير لابيد، والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس في تصريحات منفصلة، إن بن غفير يضر بعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة.