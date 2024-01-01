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لابيد عن المفاوضات مع "حماس" : دولة بأكملها تنتظر جواب "قاتل"

الثلاثاء 06 فبراير 2024 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد عن المفاوضات مع "حماس" : دولة بأكملها تنتظر جواب "قاتل"



القدس المحتلة / سما/

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن إسرائيل لم تتخذ أي مبادرة لإعادة المحتجزين لدى "حماس" ، والآن دولة بأكملها تنتظر جواب "قاتل".

وفي تصريح لموقع Ynet، شدد لابيد على أن عودة المحتجزين يجب أن تكون على رأس أهداف الحرب، مؤكدا أنه يؤيد "القضاء على حماس وقتل قائد حماس يحيى السنوار وأي شخص آخر. ولكن بذل جهد أولي لإعادة المخطوفين هو الشيء الصحيح".

ولفت إلى أن "إسرائيل لم تتخذ أي مبادرة. المفاوضات جرت في باريس والآن ننتظر رد السنوار.. دولة بأكملها تنتظر جواب قاتل"، مبينا أنه عارض صفقة الجندي جلعاد شاليط لأن "الأمرين مختلفين.. هو جندي أخذ من دبابته، بينما هناك 136 إسرائيليا تم التخلي عنهم".

وفيما يتعلق بالمحادثة يوم أمس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أشار لابيد إلى "أننا تحدثنا حول قضية المختطفين. لقد قصدت بجدية أن أعطيه كل شبكة الأمان التي يحتاجها، لإزالة المتطرفين من الحكومة".

وأضاف: "أعلم أن نتنياهو يحاول في هذه المرحلة خلق صورة يقول فيها للمجتمع الإسرائيلي: لمن أنتم؟ للمخطوفين أم للنصر؟ من اختصاصه خلق خط فاصل في المجتمع الإسرائيلي. وأنا قلت له: لن تربح هذه الحرب دون إعادة المختطفين".

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