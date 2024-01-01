بلينكن يصل مصر لبحث صفقة الأسرى بغزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة، فيما تعمل الولايات المتحدة على إحراز تقدم في التوصل لاتفاق تتوسط بشأنه مصر وقطر لإقرار هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
وتأتي جولة بلينكن الخامسة في المنطقة منذ أكتوبر في الوقت الذي ترى فيه واشنطن أن الهدنة المحتملة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى "حماس" ووقف القتال في غزة هي مفتاح للتقدم في التحديات الأخرى مثل حكم غزة بعد الحرب والطريق نحو إقامة دولة فلسطينية والتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية لتطبيع العلاقات.
يشار إلى أن آخر صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين كانت عقدت في أواخر نوفمبر الماضي، وأفضت حينها إلى إطلاق الحركة نحو 100 رهينة، بينما أطلق الجانب الإسرائيلي يومها ما يقارب الـ 300 أسير فلسطيني.
ومنذ ذلك الحين لم تتوقف المساعي الدولية من أجل إتمام اتفاق جديد يؤدي إلى إطلاق سراح أكثر من 130 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع.