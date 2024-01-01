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بلينكن يصل مصر لبحث صفقة الأسرى بغزة

الثلاثاء 06 فبراير 2024 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن يصل مصر لبحث صفقة الأسرى بغزة



غزة/سما/

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة، فيما تعمل الولايات المتحدة على إحراز تقدم في التوصل لاتفاق تتوسط بشأنه مصر وقطر لإقرار هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وغادر بلينكن الرياض صباح اليوم الثلاثاء، ومن المرتقب أن يكون يومه ماراثونيا إذ أنه وصل إلى القاهرة حيث سيلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على يتوجه لاحقا إلى قطر ومن ثم إلى إسرائيل لمناقشة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن والخطط ذات الصلة بغزة ما بعد الحرب وآفاق تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل.

وتأتي جولة بلينكن الخامسة في المنطقة منذ أكتوبر في الوقت الذي ترى فيه واشنطن أن الهدنة المحتملة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى "حماس" ووقف القتال في غزة هي مفتاح للتقدم في التحديات الأخرى مثل حكم غزة بعد الحرب والطريق نحو إقامة دولة فلسطينية والتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية لتطبيع العلاقات.

يشار إلى أن آخر صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين كانت عقدت في أواخر نوفمبر الماضي، وأفضت حينها إلى إطلاق الحركة نحو 100 رهينة، بينما أطلق الجانب الإسرائيلي يومها ما يقارب الـ 300 أسير فلسطيني.

ومنذ ذلك الحين لم تتوقف المساعي الدولية من أجل إتمام اتفاق جديد يؤدي إلى إطلاق سراح أكثر من 130 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع.

 

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