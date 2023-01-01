نتنياهو يطلب من رئيس أركان جيش الاحتلال اقتراح بدائل لوكالة الأونروا بغزة في غضون أسبوع

القدس المحتلة / سما/

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، اقتراح بدائل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” لتقديم المساعدات في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن نتنياهو “أمر رئيس الأركان اللواء هيرتسي هليفي بوضع بدائل تسمح بعدم الاعتماد على وكالة أونروا في المستقبل القريب، في كل ما يتعلق بنقل شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة التي يتم نقلها حاليا مباشرة إلى الوكالة”.

وأضافت نقلا عن مسؤولين كبار في المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي، لم تسمهم، إن “نتنياهو طلب من رئيس الأركان تقديم هذه البدائل في غضون أسبوع”.

وزادت: “كما هو متبع حتى اليوم، تقوم إسرائيل بتحويل جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة إلى وكالة أونروا، وهي المسؤولة عن توزيعها على السكان، وفي مثل هذه الحالة تستولي حماس على جزء كبير من هذه المساعدات”، وفق قولها.

وكانت إسرائيل كثفت في الأيام الأخيرة من حملتها على “أونروا”، حيث أعلنت الأخيرة، تعرض قافلة مساعدات غذائية تابعة لها لنيران البحرية الإسرائيلية، بينما كانت تنتظر الانتقال إلى شمال قطاع غزة، أمس الإثنين.

وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

من ناحية أخرى، أصدرت حكومات إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا ولوكسمبورغ والنرويج، بيانات منفصلة، أعلنت فيها استمرار دعمها المالي لأونروا، مع تأكيدها أهمية التحقيق في تلك الادعاءات.