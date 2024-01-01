مساعدات قطرية إماراتية تصل العريش تمهيدا لإدخالها إلى غزة

غزة/سما/

وصلت طائرة إغاثية قطرية، وسيارات إسعاف من الإمارات، الاثنين، إلى مدينة العريش المصرية، تمهيدا لدخولهم إلى قطاع غزة، وفق مصدرين رسميين.

وقالت الخارجية القطرية في بيان: "وصلت إلى مدينة العريش، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 39 طنا من المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة، تتضمن مستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية ".

وبلغ بذلك "مجموع الطائرات القطرية لصالح غزة، 75 طائرة، بإجمالي 2225 طنا من المساعدات"، وفق البيان ذاته.

بدورها، أفادت وكالة الأبناء الإماراتية، بأن أبو ظبي "أرسلت سيارات إسعاف مجهزة بالمعدات كافة إلى مدينة العريش المصرية، تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة"، دون ذكر عددها.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي "ضمن جهود الدولة من خلال عملية الفارس الشهم 3، لدعم متطلبات القطاع الصحية".

وبحسب إحصاء نقله حساب وزارة الدفاع الإماراتية في منصة إكس، مساء الإثنين، فإن إجمالي المساعدات الإغاثية لعملية الفارس الشهم 3 في يومها الـ 92، بلغت 10575 طنا".

وأوضح الإحصاء أن "ذلك تم حتى الآن عبر سفينة شحن واحدة، و153 طائرة شحن، و422 شاحنة نقل بري".

ولفت إلى أن العملية "أنشأت 6 محطات تحلية مياه"، وشملت استقبال 4049 حالة للعلاج، بينهم 474 في الإمارات، و3575 في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة.